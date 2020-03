Sandra Fjeldberg fryktet det verste med «Ex on the Beach»-deltakelsen - så eskalerte det

Allerede første dagen på «Ex on the Beach» fyker Sandra Fjeldberg og Melina Johnsen i tottene på hverandre.

Tirsdag kveld er det premiere på den aller første episoden av sesong tre av «Ex on the Beach», og allerede i den første episoden leverer serien både dramatikk, sjalusi og hete scener.

Spesielt hett blir det mellom deltakerne Sandra Fjeldberg (20) og Melina Johnsen (24), men på helt andre vis enn romantisk.

Fryktet det verste

Da Nettavisen møtte deltakerne i Brasil i forkant av innspillingen kunne blant andre Sandra Fjeldberg fortelle at hun aller helst ikke ønsket å se igjen tidligere deltakere av «Ex on the Beach». Spesielt ikke Melina Johnsen.

- Jeg orker ikke sånn barnslig drama, så hun trenger ikke komme inn, uttalte Fjeldberg den gang.

Det tok imidlertid ikke mange sekundene før det Fjeldberg frykter mest skjer.

Rett etter at årets deltakere har ankommet villaen, kommer bokstavelig talt Johnsen løpende inn som en overraskelse på de andre.

- Jeg tenkte bare «faen, skal hun komme å ødelegge ferien min», forteller Fjeldberg til Nettavisen i dag.

Bare noen timer etter Johnsens innsjekk skjer nemlig det Fjeldberg fryktet mest.

Etter flere diskusjoner dem i mellom ser det ut til at det hele blir for mye for dem begge, og til slutt fyker de i tottene på hverandre.

- Nå holder du kjeft, skriker Fjeldberg til Johnsen blant annet.

- Blir flere krangler

Ifølge Melina Johnsen hadde hun god grunn til å reagere som hun gjorde mot Fjeldberg.

- Når jeg ser det nå i ettertid skjønner jeg hvorfor jeg reagerte som jeg gjorde. Hun satt å terget meg, og fremprovoserte en krangel. Samtidig synes jeg at jeg taklet det hele veldig voksent, sier Melina Johnsen til Nettavisen og understreker at de to er venner i dag.

- Vi krangler mer der inne, men i dag er vi venner, sier Johnsen.

Johnsen tror at den voldsomme reaksjonen til Fjeldalen kommer av at hun i utganspunktet fryktet Johnsen.

- Hun er egentlig ikke sånn som hun ønsker å bli fremstilt på TV. Det er akkurat som om hun holder en maske. Det ser ut som hun forsøker å være slik jeg var i sesong en. Jeg ser at hun har fått mange tilbakemeldinger på det i sosiale medier, men når man blir kjent med henne så er hun egentlig en helt annen person, sier Johnsen og fortsetter:

- Jeg tror hun gikk i forsvarsmodus, men utover sesongen så blir vi bedre kjent og jeg får et helt annet inntrykk av henne. Hun er egentlig helt annerledes, og jeg er veldig glad i Sandra i dag.

- Blir mye verre

Fjeldberg på sin side innrømmer at hun ikke husker så mye av krangelen med Johnsen, men mener at seerne ikke får det totale bilde av oppstarten på krangelen.

- Jeg ser at jeg sitter å terger Johnsen en del, men det man ikke får se er hvor lenge krangelen mellom Melina og Håvard faktisk varer, og det er det som gjør at jeg blir så sint, forteller hun til Nettavisen.

Grunnen til at det er nettopp hun og Johnsen som fyker i tottene på hverandre er ikke Fjeldberg overrasket over.

- Det er nok riktig som Melina sier om at jeg tar en slags forsvarsposisjon. Jeg er alltid veldig hard i starten før folk blir ordentlig kjent med meg. Jeg er ikke så opptatt av at folk skal like meg, og er bare meg selv. Samtidig er både Melina og jeg veldig sta personer, og når ingen av oss gidder å gi oss så eskalerer det til slutt, sier Fjeldberg til Nettavisen og understreker at dette er på langt nær det verste som skjer i den kommende sesongen.

- Det blir verre, ler hun.

Flere gjensyn i årets sesong

Allerede før sesongpremiere har det blitt røpet flere detakere fra tidligere sesonger og realitykonsepter som vil gjøre comeback i årets sesong.

Blant andre de svenske brødrene Daniel (27) og Pierre Louis (24) som i fjorårets sesong skapte flere overskrifter med sin deltakelse. Ikke bare for drøye og intime scener, men også fordi romantikken blomstret for dem begge. Forholdene varte imidlertid ikke lenger enn det oppholdet varte på villaen den gang.

Daniel Louis har derimot en lang kjærlighetshistorie lagt bak seg med Ariel Søyland som også er med i årets sesong.

Mandag ble det også kjent at det vil dukke opp enda flere kjente fjes. Blant dem Adrian Sellevoll (22) som var med i den første sesongen, Siv Meyer (22) som var med i den andre sesongen og Mario Riera (21) som er kjent for sin deltakelse i «Paradise Hotel».