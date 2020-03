Sandra Lindgjerdet sjekker inn på «Paradise Hotel»: Må kysse alle gutta

Følte seg umiddelbart veldig gammel for realityserien.

Denne uken sjekker Sandra Lingjerdet fra Trondheim inn på «Paradise Hotel» og det må hun gjøre på en noe ukonvensjonell måte.

Triana dukker nemlig opp og annonserer at det skal avholdes en kyssekonkurranse, hvor guttene skulle avgjøre hvem som var hotellets beste til å kysse. I rekken av jenter som skal kysse, dukker også Sandra opp.

– Det var en litt annerledes måte å sjekke inn på, men jeg likte det, forteller Lindgjerdet til Nettavisen.

Følte seg gammel

Etter å ha gjennomført kyssekonkurransen og fått noen timer på hotellet la Sandra raskt merke til noe på hotellet som gjorde henne skeptisk.

Sandra Lindgjerdet fra Trondheim sjekker inn på «Paradise Hotel» 2020. Foto: Tv 3

– Da jeg møtte de andre deltagerne tenkte at nå hadde jeg kommet til feil hotell, for det var en skikkelig tullegjeng. Jeg tenkte at jeg hadde blitt for gammel, rett og slett, sier hun i fullt alvor.

– Du er 22 år?

– Ja, men den dagen jeg sjekket inn var det både kyssekonkurranse, runkekonkurranse og det var litt mye prat om penis og sex, så da tenkte jeg det, ler hun og forteller at hun fort fant seg til rette i det hun beskriver som en helt rå gjeng.

Sluttet i jobben

I Sandras introduksjonsvideo sier hun at «Jeg hadde en jobb da, men jeg hatet den, så jeg slutta. Satt på skolen og gamblet på at jeg skulle få være med her», med referanse til Paradise Hotel.

Overfor Nettavisen forteller hun at det ikke var så lettbeint som det kanskje virker.

– Jeg hadde uansett ingen planer om å bli i den jobben, den var ikke egentlig så forferdelig, men jeg måtte reise i en time for å komme meg dit og det var sånne omstendigheter som gjorde at jeg ikke ville fortsatt i jobben, forteller Sandra.

I dag tar hun opp fag, og håpet er å jobbe innenfor helsevesenet og aller helst å komme inn på medisinstudier.

Var siste sjanse

Sandra har blitt meldt på «Paradise Hotel» flere ganger av venninnene, og har faktisk måtte takke nei ved noen anledninger.

Denne gang takket hun ja fordi hun så på det som sin aller siste sjanse til å være med på reality-eventyret.

– Jeg har mange venner som mente jeg hadde passet til å være med, men så dro jeg i militæret og senere flyttet jeg til USA, så det har alltid kommet ting i veien. Dette føltes som min siste sjanse før jeg ble for gammel, forteller hun.

Selv om hun synes det var litt mye prat om sex da hun sjekket inn, var hun ikke fremmed for at noe sånt kunne skje på hotellet.

– Jeg sa aldri om det skulle skje eller ikke, jeg tenkte skjer det så skjer det. Det er nesten verre med dem som sier at de ikke skal ha sex og så skjer det, mener hun.