Sania gir sin første lap-dance, så skjer noe uventet: – Å nei, å nei... Skal det der på TV?

Sania Smestad hadde planlagt overraskelse på «Paradise Hotel», men så ble det avslørt før tiden.

Da Sania Smestad satt hjemme i Strømmen og pakket kofferten for å reise til idylliske Mexico og Paradise Hotel, hadde hun med seg én ting i bagasjen som hun var helt alene om.

– Jeg tok med «pleasing heels». Det er sko med lang hæl som vi bruker når vi danser eksotisk, forteller Sania, som i flere år har drevet med «pole dance», til Nettavisen.

– Aldri danset sånn før

Som oftest danser hun med hæler og til en koreografi inntil en stang. Ikke nok med et par tilfredsstillende hæler, for å danse må hun også ha knebeskyttere.

– Jeg hadde tatt det med fordi jeg tenkte det kunne være smart å ha hvis jeg kom helt til Miss Paradise-konkurransen, forteller hun.

Men i kveldens episode av «Paradise Hotel» får seerne og hotellgjestene en smakebit av dansingen til Sania.

– Jeg har faktisk aldri dratt frem sånne bevegelser på fest før jeg sjekket inn på Paradise Hotel. Jeg gjør aldri lap dance på vors eller hjemme, jeg vet ikke helt hva som skjedde der, men det tok litt av, forteller Sania og innrømmer at det hadde vært en real fest i forkant av dansen.

Dansen tok imidlertid en uventet vending, da Emil Wille Gramstad som får lap dance av Sania, bestemmer seg for å bli med på moroa.

Se Sanias reaksjon på den elleville lap-dancen øverst i artikkelen.

Sensuell dans

– Jeg danser egentlig eksotisk og i flow-stil, som er veldig sensuelt og med rytmer og ofte mye teknikk. Man har også den kommersielle dansestilen, som er litt drøyere. Der inne på hotellet har de ikke stang, så der blir det lap dance og mer kommersiell dansing, ler hun.

– Folk elsker jo showing, så der inne var det litt mer show enn flow, forteller Sania.

Når hun ikke er på Paradise Hotel danser hun på et dansestudio i en gruppe. Der har de sin egen vri på «casual friday», nemlig friday heels. Da danser de i mer sexy klær enn normalt på dansestudioet, men hun driver ikke med stripping.

– Jeg danser ikke foran folk, annet enn de andre jeg danser med på studioet, og jeg tar aldri av meg klærne, understreker hun.

Sania har drevet med dans tidligere, men da hun ville begynne igjen fikk hun øynene opp for pole dancing.

– Jeg ble kjempehekta og synes det var veldig gøy, forteller hun.

Øker selvtilliten

Sania forteller at det å danse pole dance gjør at hun må legge vekk usikkerhet og ha tro på seg selv.

– Du kan få lov til å føle deg sexy og du kan uttrykke mer. Det som er en utfordring er at man tenker på om man ser dum ut, men man må bare nyte det, for det er da det ser bra ut. Man må ikke stresse over hvordan man ser ut og eie det, forklarer Sania.

– Alle kan drive med dette, uansett kropp og om du har trent før eller ikke. Du trener og bygger deg opp for hvert nivå, forklarer hun.

– Men du må være ganske sterk for å få det til?

– Det krever mye styrke når du skal gjøre triks og du skal dra deg opp fra stangen. Når du gjør eksotisk må du være fleksibel og følge rytmer, men du må være sterk der også, for det er ganske så tungt. Vi har en koreografi og den kjører vi kanskje 40 ganger i løpet av en time, så man blir skikkelig svett gjennom og sliten, men det er det jeg liker, sier Sania.

Har fått tilbud om å videochatte og strippe

På Instagram har hun lagt ut flere bilder fra dansestudioet og noen videoer, noe som har sørget for at hun har fått en del oppmerksomhet for dansingen.

– Som regel er det folk som er inspirerte og sier de liker det jeg legger ut, men det er også mye rart, ler hun.

Tilbudene kan mange ganger bli av det drøye slaget, noe Sania synes er litt spesielt.

– Noen har spurt om jeg kan videochatte og strippe for dem. De tror jeg holder på med noe porno-aktig, fordi jeg driver med pole dance. Jeg synes egentlig det er litt rart, for de videoene er for det meste mye flow og ikke så lite klær heller, synes jeg, men folk ser kanskje på det forskjellig, sier Smestad.