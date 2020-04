Sania og Karl Fredrik tror ikke kameraet er på - da skjer dette

- Det er jo så kleint!

Etter å en lang og festfylt kveld hvor det har vært skoleball inne på «Paradise Hotel», bestemmer Sania Smestad og Karl Fredrik Førli seg for å runde av kvelden med en liten dukkert.

– Vi trodde de andre skulle bli med, men så var det bare oss to, så da begynte vi å kline og vi ble ganske giret, forteller Sania til Nettavisen.

Legger merke til noe uvanlig

Det er da de to deltagerne legger merke til noe helt uvanlig. Kameraet som står nærmest dem ser ikke ut til å fungere.

– Det sto bare rett ut mot havet. Vi tenker det må være feil, så vi svømmer bort dit og sjekker, men det fungerer faktisk ikke. Der og da var jeg veldig klar og det var Karl også, så da prøver vi å ha sex, forteller Sania.

Får ikke til

Problemet er at det tilsynelatende ikke går.

– Det er jo så kleint, vi prøver iherdig å ha sex, men vi klarer det ikke. Det er så dumt og begge er så gira, men vi er i vannet og det blir så tørt da, ler hun.

Sania forteller at hun ikke var spesielt sexfrustrert under oppholdet, men beskriver det som en greie som skjedde i øyeblikket.

– Når du først blir giret der inne, så blir du ti ganger mer giret enn fra før av, så hvis du har lyst, så har du jævlig lyst. Det er bare fordi alle følelsene dine blir så forsterket når du er på hotellet, forklarer hun.

– Jeg var på mitt fulleste

Karl Fredrik våknet dagen derpå med et realt svart hull i hukommelsen.

– Jeg tenkte bare «hva er det jeg har gjort, hva gjorde jeg i går?» Jeg var så full, jeg var skikkelig drita og det var nok den kvelden der inne jeg var på mitt fulleste. Jeg sa så mye rart og jeg gråt, forteller han.

– Det er så typisk meg når jeg er full å være helt gal, så jeg tenkte ikke så mye. Jeg angrer ikke, for alt det jeg gjør er fordi jeg har lyst der og da, forteller han.

Sex-forsøket endte i krangel og tårer

Mens Sania og Karl Fredrik prøver å det til i bassenget, kommer også en tredje deltager på banen, Sanias partner på hotellet, Martin Heier.

Han får med seg at paret prøver å ha sex, og det skaper en følelsesladd krangel, og Martin insisterer på at de to lyver til han om at de ikke har hatt sex.

– Han sa han tulla til oss da han gikk fra oss i bassenget, men Karl fikk kjempeangst og gikk ut av bassenget. Så gikk jeg på rommet, og der sto Karl helt naken og koste på Martin og ropte «Jeg har ikke pult Sania!», mens jeg sto på siden og lo, og tenkte «Hva er det som skjer», for et Bromance-drama, sier Sania.

Avslutter krangel med kyss

– Jeg var jo fortsatt giret også, så jeg var litt oppgitt, men de bare sto og gråt, ler hun.

Til slutt blir Karl og Martin venner igjen, og for å lette på stemningen kysser de litt.

– Det var guttastemning og vi var fulle, sier Karl om det som skjedde.

Sania oppsummerer kvelden på denne måten:

– Det var en krisedag det der, men det var en veldig gøyal fest, ler hun.