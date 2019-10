Santino Mirenna avslører sivilstatusen: – Jeg får noen rare forespørsler

Santino Mirenna ba om å bli med i årets «Skal vi danse», men italieneren visste kun hvem én av kjendisene var.

I årets «Skal vi danse» har seerne blitt kjent med en ny proffdanser, nemlig Santino Mirenna (26). Han danner par med Emilie Nereng (23), tidligere kjent som «Voe», og de to har kontinuerlig imponert dommerne denne sesongen.

– Jeg visste ikke hvem kjendisene var, men jeg hadde hørt om Jørgine, siden hun også er italiensk, forteller Mirenna som opprinnelig kommer fra den italienske øya Sicilia, behagelig plassert i Middelhavet.

HAR NÅDD LANGT: Til tross for veldig sterk konkurranse i årets sesong, har Emilie og Santino stadig vekk vært parene som har imponert i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli/TV 2

Mange fikk øynene opp for italieneren da han i fjerde program fikk skulderen ut av ledd.

Med en synlig skadet skulder fortsatte han dansen og hadde tilsynelatende planer om å bli værende for å høre dommernes kommentarer, før Katrine Moholt ba ham gå ut for å sjekke skaden.

Skal vi danse i Nydalen. Oslo 20190921. Santino Mirenna fikk skulderen ute av ledd å måtte forlate TV2 programmet Skal vi danse i Nydalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Skadet seg på fotball - ble proffdanser

Det var også en skade som gjorde at 26-åringen i sin tid fikk øynene opp for dansing.

– Jeg hadde drevet med fotball til jeg var 8 år, men jeg brakk armen og måtte finne noe annet å gjøre. Da var det en jente i klassen min som sa at jeg måtte komme på dansetrening og prøve det, forteller Santino.

BLE HEKTET: Som 8-åring ble Santino lokket til dansen av en jevngammel jente, men så ble han hektet på å vinne konkurranser. Foto: Privat/Santino Mirenna

Han var først skeptisk, men moren oppfordret ham til å prøve. Han likte dansing og begynte å konkurrere, og jo flere konkurranser han vant, jo mer giret ble han. Santino ble fortalt at han var et talent og valgte å jakte drømmen.

Måtte flytte til Norge

Etter hvert fikk Santino en norsk dansepartner, men konkurransene med henne foregikk for det meste i Italia.

I en alder av 20 år ble han kontaktet av en ny, norsk proffdanser som ønsket å danse med ham.

Haken? Hun gikk på videregående skole, så han måtte flytte fra Sicilia til Bergen.

– Jeg var litt skeptisk, men så tenkte jeg «ok da, jeg får prøve denne crazy idea».

FØLGER MED: Santinos familie i Italia følger hver eneste sending med argusøyne og synes det er veldig stas at italieneren har nådd såpass langt. – Jeg trives her i Norge, selv om jeg savner familie og venner i Italia. Vi har heldigvis god kontakt med mobil, sier Mirenna. Foto: Espen Solli / TV 2

Han er helt tydelig på hva som har vært det aller tøffeste ved å flytte til det nye livet i Norge.

– Været! Og maten! Jeg liker carbonara, lasagne og pastaretter, og pizza, men jeg har begynt med fredagstaco, så jeg er blitt litt norsk. Det er nesten litt skummelt, ler han.

Mirenna kunne ikke noe særlig om Norge, annet enn at han visste at det tidligere hadde hatt noen veldig dyktige dansere her. Dessuten kunne han ikke norsk, så derfor måtte danseren ta intensivopplæring.

– Jeg skjønte såvidt engelsk, så det var veldig vanskelig, for jeg måtte først lære bra engelsk. Etter jeg gjorde det hadde jeg 6-8 uker norskkurs, og jeg prøvde å høre mye på radio og tv. I starten tenkte jeg at jeg aldri ville lære norsk, men nå går det bedre, jeg forstår ganske mye, men jeg må forbedre meg.

– Kommer du til å få bergensdialekt med tiden?

– Haha, der snakker alle så annerledes, men jeg beholder nok min italienske aksent, smiler han.

Derfor er han en streng danselærer

I begynnelsen av 2019 ga Santino seg med konkurransedans og kontaktet produksjonen fordi han ønsket å være med i «Skal vi danse».

Produksjonen likte det de så, og han fikk Emilie Nereng som dansepartner. Hun har tidligere nevnt at Santino er en streng lærer og refererer spøkefullt til det for «det italienske regimet».

– Jeg er kanskje litt streng, men hvis jeg er streng betyr det bare at jeg vil ha mer fra Emilie, så hun blir enda flinkere. Var det et bra svar?, ler han og går raskt over til å fullrose partneren sin:

– Emilie bryr seg skikkelig om dans. Hun vil gjøre det bra, så det er ikke så mye tull og sånt. I tillegg jobber hun skikkelig hardt, så når hun har satt seg et mål går hun for det, sier Santino tydelig stolt.

GODE VENNER: Emilie Nereng fikk Santino Mirenna som dansepartner, og med tiden har de to blitt nære. Derfor var hun veldig bekymret etter skulderskaden som satte Santinos danse-fremtid i fare. Foto: Espen Solli / TV 2

Mange lurer på om Santino er singel eller har kjæreste

Et populært Google-søk om proffdanseren er om han har kjæreste eller er singel. Santino bekrefter at han er singel - og at han planlegger å fortsette å bo i Norge. Derfor er en norsk kjæreste dermed ikke helt utenkelig.

ER SINGEL: Mange har lurt på om kjekkasen fra Italia har kjæreste, men nå bekrefter Santino Mirenna at han er singel. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg får absolutt noen koselige meldinger, selv om det også er noen rare forespørsler, forteller han.

– Hva tenker du om at du brått får den typen oppmerksomhet?

– Jeg synes det er gøy, det betyr at folk er nysgjerrig, at de er interessert og jeg håper de liker sånn jeg danser. Det er bare veldig bra å få oppmerksomhet på den måten. Sånt kan skje når man er på tv, sier han og ler.

TV-DEBUTEN: Santino har aldri før vært på tv, før «Skal vi danse» startet tidligere i høst. – Det er en veldig rar følelse å være på tv. Fokuset er mest på Emilie, så jeg slipper mesteparten av stresset og siden hun har mye press prøver jeg å få henne til å slappe av. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Han har også lagt merke til en annen side ved kjendislivet, nemlig at folk kjenner ham igjen uten å tørre å komme bort for å snakke.

– Det som er litt morsomt er at folk hvisker, men det er også noen folk som spør om å ta bilde, så det er veldig koselig. Jeg trives i den rollen, ler han.

Uansett hvordan det går i årets «Skal vi danse» håper Santino at han vil bli tilbudt en plass som proffdanser også i neste sesong.

– Det er veldig fint å være med i «Skal vi danse» fordi vi lager forskjellige koreografier hver uke, det er forskjellige tema, og for en danser er det veldig fint å ha den variasjonen. Det er et bra miljø, og jeg får utfordret meg.