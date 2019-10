Santino Mirenna tilbake på parketten: – Jeg er litt redd for å ta på ham

Men Santino har fått totalforbud mot løft.

Det var mange som satt lørdagspizzaen i halsen da Santino Mirenna for tre uker siden fikk skulderen ut av ledd i beste sendetid på TV 2. Den italienske proffdanseren måtte hastes til legevakten i sykebil, men har siden møtt flittig opp på dansetrening.

VONDT: Tv-seerne ble vitne til at Santino fikk skulderen ut av ledd - mens dansepartneren Emilie ikke forsto hva som hadde skjedd før Santino måtte løpe av dansegulvet. Foto: TV 2

Danseproff Ivo Havranek har stilt opp som partner for Emilie Nereng og i tillegg har Santino flittig møtt opp på trening - som ekstratrener.

I forrige ukes sending gjorde Santino et meget kort og forsiktig comeback sammen med Ivo og Emilie. Førstkommende lørdag satser han imidlertid på å være tilbake for fullt - i duo med Emilie.

FULL FEST: Santino er tilbake i tilnærmet full trening denne uken og sikter på å gestalte Emilie Nereng under lørdagens samba. Hvis det ikke går, vil Ivo Havarnek (bakerst) steppe inn. Foto: Santino Mirenna

– Planen nå er at Santino danser med Emilie på lørdag, men Ivo er med på treningen denne uken og stepper inn på lørdag dersom det blir nødvendig, opplyser pressekontakt i TV 2, Siril Vatne Meling.

Uventet raskt utvikling

– Dette var veldig gledelige nyheter, Santino?

– Ja, og jeg gleder meg veldig, sier en oppglødd Santino fra dansesenteret i Nydalen.

– De (legene, journ.anm) sa at skulderen var blitt ganske så mye bedre på kort tid og at den var ganske stabil. Jeg må selvfølgelig være forsiktig, for det er ganske ferskt, så jeg må tilpasse koreografien, forteller Santino til Nettavisen.

Tilbake til italiensk regime

Sammen med Emilie og Ivo har han denne uken trent på lørdagens dans - en samba.

– Jeg gleder meg veldig og samba er min favorittdans, så det var derfor jeg virkelig ville tilbake på parketten, forteller Santino ivrig.

MANGE TRIKS: Emilie og Santino har hittil bevist at de kan levere heftige koreografier. Foto: TV 2/Espen Solli

Det er ikke bare Santino som gleder seg over den effektive utviklingen, Emilie har nemlig gått fra å frykte at hele dansekonkurransen kunne gå dukken til å igjen kunne fokusere på én partner.

– Jeg har gledet meg skikkelig til dette. Situasjonen har vært veldig uavklart og at vi snart er tilbake i duoen vår er veldig trygt og bra. Det er noe med det å få ro på hvem man skal danse med og kun fokusere på treningen, forteller Emilie.

HAR IMPONERT: Emilie og Santino har kjempet i toppen i de fleste av årets «Skal vi danse»-sendinger. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Hun forteller at hun likevel har stortrivdes i Ivos selskap og at hun kommer til å savne han også.

– Santino er mye strengere enn Ivo, så jeg har lent meg litt på Ivo, men nå er det tilbake til det italienske regimet, humrer Emilie til latter fra Santino i bakgrunnen.

Totalforbud mot løft

Før ulykken hadde aldri Santino opplevd å få skulderen ut av ledd. Senere viste det seg at det var et løft som sørget for at skulderen spratt ut.

Derfor har han fått totalforbud mot å gjøre løft på de to neste sendingene.

– De mener at det kan gå helt fint å gjøre løft allerede om to uker. Jeg trodde ikke det ville gå så fort, men det skal gå bra, sier han.

– Frykter du ikke at det skal skje igjen?

– Fordi det skjedde den gangen er det en risiko for at det skal skje igjen, men jeg skal prøve å være forsiktig. Jeg er ikke bekymret, for er jeg bekymret så vil Emilie bli skremt og det ønsker jeg ikke.

TRIO: Emilie, Ivo og Santino fikk nesten full pott i forrige uke for sin tango - de ble belønnet med hele 39 poeng. Foto: Espen Solli/TV 2

Han forsikrer om at de ikke tar noen form for risiko i lørdagens koreografi, og han har fått godkjent trinnene av programmets fysioterapeuter.

– Har litt problemer med å ta på ham

Emilie, som tok det veldig tungt da dansepartneren ble skadd, innrømmer at episoden har skremt henne.

– Jeg må bare stole på at han tar gode forholdsregler for seg selv, men jeg merker jeg har litt problemer med å ta på ham for jeg er redd for å gjøre han vondt, sier hun lattermildt.

HER GIKK DET GALT: Det var under dette løftet i Emilie og Santinos cha cha cha at skulderen gikk ut av ledd. Santino fullførte dansen, men måtte deretter hastes med ambulanse til legevakten. Foto: Tv 2

Hun tror likevel ikke hun vil vegre seg for å gjøre løft om hun og Santino går videre i dansekonkurransen fremover.

– Jeg kommer ikke til å ta noe comeback med det løftet vi hadde da Santino skadet seg, men det finnes så mange typer løft vi kan gjøre som ikke involverer muskelstøtte fra den skulderen.Han er veldig bestemt på at det ikke skal skje igjen, og jeg stoler på at han ikke vil foreslå ting som vil skade ham, avslutter hun.