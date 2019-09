Sara Emilie (26) skammet seg over mammakroppen - nå tjener hun flere hundre tusen på den

Etter å ha gått opp i vekt i sitt første svangerskap torde ikke Sara Emilie Tandberg å gå ut. Nå kan hun ikke komme på noe hun ikke ville delt med sine 200.000 følgere.

– Da jeg ble gravid første gang og fikk mitt første strekkmerke...å, som jeg gråt. Det var bare krise. Jeg var veldig forfengelig, forteller mammainfluencer Sara Emilie Tandberg (26).

Som 20-åring ble hun gravid med sitt første barn, og hun forventet at det ikke ville påvirke kroppen nevneverdig.

– Jeg var ganske tynn og trent, jeg hadde nylig tatt silikon, fylt leppene og planla å operere flere ting. Det var spennende å kunne operere seg og endre på seg, så jeg var bitt av basillen.

OPPTATT AV TRENING: Som ung var Sara Emilie naturlig slank, og da hun fant ut at hun var gravid var hun egentlig i ferd med å fikse på utseendet. Så endret tankesettet seg totalt. Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

Gikk opp 45 kilo - følte hun seg unormal

Da hun først ble gravid merket hun at vekt tok mye fokus. Flere kommenterte at hun kom til å være like raskt tilbake i form som Caroline Berg Eriksen (tidligere «Fotballfrue»).

Som gravide flest måtte hun stadig vekk på vekta på helsestasjonen. Til slutt hadde hun gått opp 45 kilo.

– Jeg hadde ikke mer enn kommet hjem fra sykehuset, og jeg hadde født for 12 timer siden, så spør en som var på besøk om jeg hadde gått på vekta for å se hvor mye jeg hadde gått ned. Folk synes det var spennende, fordi jeg hadde blitt så svær.

Siden Sara Emilie var såpass ung regnet hun med at kroppen snart ville være tilbake til normalen, spesielt siden «alle» fortalte henne at man raser ned i vekt når man ammer.

FØR OG ETTER BARN: I dag er Sara Emilie komfortabel i mammakroppen sin - og vil inspirere andre til å være det samme. – Jeg var veldig forfengelig før. I dag er jeg fortsatt interessert i sminke, men jeg har et annet forhold til det. Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

– Det var det motsatte som skjedde, for så lenge jeg ammet holdt kroppen på fettet. Jeg følte meg så unormal, fordi jeg sammenlignet meg med andre og den standarden du hører om. Jeg følte jeg mistet meg selv.

– Jeg kunne ikke gjemme meg

Som førstegangsmor skammet hun seg over vektøkningen, og hun ble usikker. Da hun ble gravid med sitt neste barn, en datter, innså hun at tankesettet måtte endres.

– Sikkert fordi det var jente og alt det kroppspresset vi jenter opplever, så tenkte jeg at jeg ikke kunne ha det tankesettet jeg hadde sist. Vi må huske at det er en generasjon som skal vokse opp. Nå har det vært en sånn stygg retning med fillers og sånt, det har blitt så mye at vi må klare å snu det.

DATTEREN ENDRET TANKESETTET: Da det var klart at lille Emma lå i magen, fikk Sara Emilie en oppvekker. Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

Samtidig hadde hun i lengre tid hatt en instagram-profil, først med fokus på trening, deretter på interiør. Hun bestemte seg for å dele reisen sin uansett hva den ville innebære - og antall følgere vokste jevnt og trutt.

– Jeg kunne ikke gjemme meg som sist. Kroppen min gjør det den må for å skape en baby, så lenge jeg spiser sunt og gjør det riktig, kan jeg ikke noe for det. Jeg kunne ikke tenke på hva som var instagram-vennlig, sier hun.

STREKKMERKER OG LØS HUD: I starten skammet Sara Emilie seg over strekkmerkene, men i dag har det blitt business for henne. Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

Derfor ønsket hun å dele sannheten ved mammakroppen - alt fra strekkmerker til melkespreng og skrukkepupp etter amming.

– Googler du strekkmerker får du bare opp hvordan du fjerner de, «denne kremen fungerer», «slik blir du kvitt strekkmerker», og du blir så påvirket. Jeg vil gå tilbake til urkvinnen og stole på kroppen og mammainnstinktene.

GLIMT I ØYET: Saras varemerke har blitt de morsomme og gjerne sarkastiske sitatene på såkalte boards som hun holder opp foran kameraet.

«Skrukkepupp» tok av

Da datteren Emma ble født eksploderte populariteten hennes. Hjertesakene ble amming og mammakropp, og ofte deles morsomme og relaterbare tekster på såkalte «boards».

– Jeg spiller på mye humor, men tar samtidig opp seriøse ting, som for eksempel hvordan du skal stole på ditt mammahjerte, spesielt med alle disse tipsene du får.

VEKKET REAKSJONER: Da Sara Emilie postet dette var det flere av følgerne som mente hun hadde feil karakteristikk av papparollen. Selv mente hun det (nesten) bare på spøk. Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

Bildene hennes har skaffet henne følgere fra Norge, USA, Australia og Tyskland. Da hun delte dette bildet fikk hun mange reaksjoner på mannens rolle som far.

– Det som virkelig gjorde at jeg føyk opp på Instagram var da jeg satt på sengekanten og tok det bildet. Det ble masse kommentarer både fra menn og kvinner. Jeg får så mange meldinger, hver eneste dag, og jeg har ikke mulighet til å svare alle, men jeg elsker jo debatt, forteller hun.

HJERTESAK: – Jeg har fått veldig mye bodyshaming på amming. Min første ammet jeg til han var ett år og åtte måneder, og det er veldig lite akseptert å amme så lenge. De gangene bildene mine har tatt av og gått verden rundt har jeg fått veldig mye fra utenlandske om at «herregud du er bare ute etter oppmerksomhet med puppen, amme kan man gjøre hjemme og ikke utenfor huset», og da får jeg veldig vondt av forskjellene på landene, da merker du veldig det. Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

I sommer lå hun og solte seg og fikk en liten åpenbaring. Bildet av det hun selv kaller for skrukkepuppen slo umiddelbart an blant følgerne.

– Jeg lå jeg der og så strekkmerker her og der, også ser jeg ungen min som løper der. Da handlet det veldig om å se hele bildet, ikke bare se rett foran nesa di på hva du vil endre. Skrukkepupp har det ikke vært så mye om i media før, så den fikk jeg mye respons på, forteller hun.

Føler ikke hun bidrar til økt kroppsfokus

– Bidrar du til økt kroppsfokus ved å dele de bildene du gjør?

– Det er omdiskutert, men jeg synes ikke det bidrar, jeg synes heller det fremmer at det er greit med ulike kropper. Akkurat nå synes jeg det er et stort behov for det, fordi det så lenge har vært andre siden som har fått oppmerksomhet. Det er urealistisk å tenke at kroppsfokus forsvinner, men det er viktig å vise ulike typer og at det ikke er noe som heter normalt eller unormalt.

Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

Sara Emilie forteller at hun ikke lenger har noen kvaler med å dele verken kropp eller av livet sitt.

– Første bildet av Emma og meg var et sånn blomstereng-opplegg. Da jeg så bildet for litt siden tenkte jeg «hva slags signal sendte jeg ut da?», sier hun og fortsetter:

– Jeg hadde jo født for to dager siden og sto i kjole med blomsterkransen min og en nyfødt baby, og det var ikke veldig behagelig. Så jeg delte på nytt det som faktisk var det første bildet mitt, og da står jeg jo med bleia og nettingtruse på sykehuset, så jeg føler ikke jeg har så mye filter lenger.

Stilte kjæresten til veggs om undertøysbilder

Likevel, etter å ha mottatt penisbilder som gravid, gikk hun noen runder med seg selv om hvilken grad hun skulle eksponere barna.

– Jeg fikk noen dickpicks da jeg var gravid, for noen tenner på at du har mage. Da gikk jeg noen runder i hodet mitt, for da kom det med eksponering av barna inn. De som sender sånt blokkes jo, men det finnes mange mennesker der ute som ikke er gode. Derfor velger jeg å dele med omhu og lite personlig informasjon. Fokuset er meg som mamma og mammalivet, så blir barna en bonus.

FAMILIEN: Sara Emilie (26) og mannen Robin (25) med barna Liam og Emma. Ved siden av jobb som heismontør er Robin er ansatt i firmaet hennes og tar de fleste bildene til Instagram-profilen med 200.000 følgere. Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

– Hva tenker kjæresten din om bildene du deler?

– Han har til tider kommet med en liten bekymring på det. Før hadde jeg treningsprofil og da la jeg ut bilder forfra i g-streng og sports-bh for å vise progresjon og da minnet jeg han om at det reagerte han ikke på. Så hvorfor er det annerledes nå når jeg har på meg mammatruse og amme-bh? Det skjuler mer hud, så hvorfor skal det være mindre akseptabelt å vise det enn det andre, sier hun og legger til at mannen er veldig støttende til det hun driver med, og at hun ikke hadde klart det uten ham.

Tjener flere hundre tusen

Sara Emilie ble som ung diagnostisert med ME, noe hun forteller at hun kjenner på kroppen hver dag. Hun forteller at hun ikke vil at det skal stå «syk» i pannen hennes, og hun priser seg lykkelig for at hun nå kan leve av å jobbe hjemme.

Dette er det første året Sara Emilie jobber aktivt for å tjene penger på Instagram-profilen sin.Hun har opprettet eget firma, blir sponset og har blant annet en avtale med Kappahl.

– Dette er første året hvor jeg virkelig går inn for det og jeg merker bransjen utvikler seg veldig. Instagrammerne har kommet etter og tar bloggernes jobber.

Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

Hun forteller at inntekten varierer, men tipper at hun vil havne på det hun kaller «en normal bloggerlønn», som hun anslår til mellom 400.000-700.000 årlig.



– I desember er det masse, så da kan man brått få inn 300.000, bare fordi det er så mye. Man bruker så mye tid på det, så da er det fint å kunne tjene penger på det. Du har ikke mulighet til en jobb ved siden av når du driver med det, det er jo en fulltidsjobb hele tiden, du har jo ikke feriedager, forteller hun.

– Har du følt at det har vært moralsk utfordrende å tjene penger på å vise frem naturlig kropp?

– Det jeg tjener penger på er ikke det, men når jeg viser frem nyheter, klær og sånn. Når jeg gjør boards og de kroppsgreiene er ikke det reklame. Jeg føler ikke at jeg selger det, men at det blir en helhet, pengene kommer inn på produkter som ikke har med hjertesakene mine å gjøre, men det henger jo sammen. Jeg får jo salg fordi jeg har vist undertøysbilder dagen før.

VIL VISE ULIKHET: Sara Emilie og venninnen fikk barn omtrent samtidig, men kroppen deres har hatt helt ulik utvikling under graviditeten. Derfor er hun også opptatt av å vise at «normalt» både er det ene og det andre. Foto: Sara Emilie Tandberg/Privat

– Penger er et driv

Hun forteller at hun blant annet har fått mange tilbud om å reklamere for tannbleking, men at hun synes det blir for utseendefiksert.

– Hvis du ikke hadde tjent penger på det, hadde du holdt det gående da?

– Jeg hadde nok ikke kunne brukt like mye tid på det, for det er løgn å si at om det ikke var en økonomisk frihet i det så hadde jeg gjort det akkurat likt. Penger er jo et driv og min profil går rundt fordi jeg har nyheter å vise.

Med 200.000 følgere å bevare, har Sara Emilie klar planene for fremtiden. Målet er å utvikle profilen enda mer i retning av at det er fokus på henne som mamma, og mindre på barna.

– Hovedsakelig fordi det er lettere med bare meg og ikke skulle ha med barna. Jeg har bygd meg opp en god base med damer som er interessert i klær, og spør om hvor jeg kjøper mine klær. Så jeg kommer nok til å ha mer fokus på meg, men det kommer likevel til å være mammalivet, for som foreldre møter man på utfordringer hele tiden, avslutter hun.