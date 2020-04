Sara Skorgan Teigen på «Lindmo»: - Vi lagde en far-datter-avtale

Nå skal Sara Skorgan Teigen handle i pappas ånd.

Tirsdag 25. februar kom den triste nyheten om at den folkekjære musikeren Jahn Teigen hadde gått bort.

Jahn Teigen døde på Ystad Sykehus i Sverige mandagen i forveien, 70 år gammel.

Sammen med ekskona Anita Skorgan fikk de datteren Sara Skorgan Teigen, som i tiden etter hans død har hyllet sin far med både tale og sang.

Går i pappas fotspor

Tidligere har Sara Skorgan Teigen vært kjent for å verne om privatlivet, og har i motsetning til foreldrene sine levd et liv vekk fra rampelyset. Fredag kveld gjester hun imidlertid «Lindmo» på NRK, der hun forteller at hun nå skal tre litt mer frem i offentligheten.

- Jeg har laget en far og datter-avtale med pappa. Hvor jeg har lovet å handle i hans ånd. Vi var jo ikke helt enige om offentligheten og ikke. Jeg har alltid trivdes best med privatlivet i behold, men jeg handler i hans ånd så her er jeg, sier Sara Skorgan Teigen til programleder Anne Lindmo.

Opptrer på «Lindmo»

Nøyaktig hva Sara Skorgan Teigen mener med at hun nå skal handle i pappa Teigens ånd, forteller hun ikke mer om.

Fredag kveld opptrer hun under NRK-programmet, noe fansen allerede fikk se da hun sang til sin avdøde far i begravelsen til Jahn Teigen i mars og rørte en hel sal til tårer.

