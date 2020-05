Sarah Ferguson og prins Andrew kjøpte luksushytte i Sveits i 2014. Nå går selgeren til sak mot eksparet

Skylder over 80 millioner kroner.

I 2014 kjøpte Sarah «Fergie» Ferguson (60) og prins Andrew (60) en luksushytte i skiparadiset Verbier i Sveits. Nå saksøkes de for ubetalte regninger, skriver den sveitsiske avisen Le Temps.

Det er den franske sosietetskvinnen Isabelle de Rouvre (74) som tar rettslige grep mot det tidligere ekteparet.

Ifølge People ble hun først kjent med Sarah og Andrew da de gjentatte ganger leide luksushytta hennes, før hun for seks år siden bestemte seg for å selge eiendommen til paret for 22 millioner sveitsiske franc.

Det tilsvarer i underkant av 230 millioner norske kroner..

Eksparet kjøpte luksushytta i 2014, etter å ha leid eiendommen i flere år. Foto: Fabrice Coffrini (AFP via NTB Scanpix)

Huset består av syv soverom, et innendørs basseng og en badstue, og ifølge Le Temps har eks-paret betalt ned på hytta siden kjøpet i 2014. Siste innbetaling skulle etter planen ha skjedd i desember i fjor, men pengene er enda ikke på selgers konto.

Restbeløpet som skulle innbetales i desember i fjor, var på seks millioner sveitsiske franc - noe som tilsvarer litt over 60 millioner norske kroner. Med renter skylder de nå åtte millioner, mer enn 80 millioner norske kroner.

En talsperson for prins Andrew bekrefter overfor Le Temps at det er en konflikt om hytta, men ønsker ikke å gå inn på for mange detaljer.

– Det er en tvist mellom de to partene i denne saken, sier talspersonen, og legger til at det er «kontraktsmessige detaljer underlagt en taushetsavtale».

Grunnet denne taushetsavtalen kan ikke talspersonen si mer om årsaken til at beløpet ikke ble innbetalt innen fristen i desember.

Overfor Daily Mail bekrefter de Rouvre at hun går rettens vei for å få pengene hertugparet skylder.

– Jeg jobber nå med en advokat. De har en advokat, og jeg har min. Det du leser i avisene er sannheten i saken, forteller hun.

Luksushytta ligger i skiparadiset Verbier i Sveits, der hertugparet har feriert i flere år. Foto: Fabrice Coffrini (AFP via NTB Scanpix)

Hadde planer om å selge

Det var også Daily Mail som i 2015 kunne avsløre hertugparets luksuskjøp fra året i forveien. Eiendommen skal ha blitt kjøpt som en «familieinvestering», ettersom eksparet og barna til stadighet reiste til skiparadiset for å feriere sammen.

I skjøtet står både Sarah og Andrew oppført som kjøpere, og salget ble delt i to ettersom eiendommen var for stor til å selges som én enhet uten megler. Andrew eier overetasjen og loftet, mens Sarah eier underetasjen og kjelleren.

Sarah Ferguson og døtrene avbildet under en ferietur til Verbier i 1998. Foto: Patrick Aviolat (AP via NTB Scanpix)

Ifølge nyhetsbyrået PA hadde Andrew og ekskona planer om å selge hytta, og bruke utbyttet av salget for å slette den utestående gjelden.

Trakk seg tilbake fra kongehuset

Dette er ikke den første offentlige konflikten prins Andrew har stått i den siste tiden.

I fjor var han å se på avisforsider verden over grunnet vennskapet til den avdøde milliardæren og overgrepssiktede Jeffrey Epstein.

En av kvinnene som vitnet mot Epstein, Virginia Giuffre (36), hevder at hun ble tvunget av milliardæren til å ha samleie med den britiske prinsen da hun var 17 år gammel ved tre anledninger mellom 1999 og 2000, og at Epistein skal ha betalt Giuffre 15.000 dollar for å ha samleie med prinsen.

Både prins Andrew og det britiske kongehuset har hele veien avvist anklagene, og i fjor stilte 60-åringen også opp i et stort intervju med BBC der han blant annet fortalte at han ikke kan huske å ha møtt Giuffre.

Som følge av skandalen, anklagene og sistnevnte intervju, trakk prins Andrew seg i desember i fjor tilbake fra alle kongelige plikter.

