Sarah Wang forlot daten i tårer: - Han lurte oss trill rundt

Det blir tårevått på «Ex on the Beach» da Ulrik Giske får ta med seg både Siv Meyer og Sarah Wang på date.

Inne på villaen det siste døgnet har det oppstått et aldri så lite trekantdrama mellom de tre ovennvevnte, da Giske har sagt til begge jentene at han aller helst vil dele seng med dem.

- Det Ulrik ikke skjønte var at jeg og Sarah snakker sammen, så vi fant fort ut av at han hadde sagt det samme til oss begge, forteller Meyer til Nettavisen.

Lå med begge

I løpet av oppholdet på den skandaleombruste villaen har Meyer og Giske tilbragt mye tid sammen, men da Wang sjekket inn på hotellet - som endte i en het natt med Giske første natten - endret ting seg raskt mellom de to turtelduene.

Da de tre møtes til en felles date blir det rett og slett et oppvaskmøte med Giske, som ifølge jentene har spilt et dobbeltspill.

- Jeg fortstod med en gang hva jeg gikk til da jeg fikk beskjed om at jeg skulle på date med de to. Jeg skjønte at jeg måtte velge, men det var umulig, forteller Giske til Nettavisen.

Løp ut i tårer

Ifølge Giske hadde han ikke bestemt seg for hvem han ville fortsette romansen med før han satt midt opp i det hele og måtte ta et valg.

- Jeg hadde en lenger historie med Siv, så jeg følte at det mest riktige var å velge henne. Samtidig begynte jeg å tenke på om det kanskje var en twist, at den jeg valgte måtte sjekke ut. Det var helt håpløst, forteller Giske som til slutt valgte Meyer.

Det hele endte med at Wang forlot daten i tårer.

- Det var umulig for meg å ikke gjøre noe feil der. En hadde blitt lei seg uansett. Det er definitivt den merkeligste daten jeg har vært på, sier Giske til Nettavisen.

Forstår reaksjonen

Sarah Wang har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser. Siv Meyer forstår imidlertid reaksjonen til Wang da Giske forteller at han heller hadde valgt Meyer overfor henne.

- Jeg var allerede i sjokk etter at jeg fant ut at Giske hadde hatt sex med Wang bak min rygg. Selv om han valgte meg var jeg likevel ferdig med han. For Sarah sin del kom sjokket ganske brått, så jeg forstår at hun reagerte som hun gjorde, forteller Meyer.

Til tross for at Giske i utganspunktet valgte Meyer på daten, tar det imidlertid ikke lang tid før han havner i seng med Wang igjen da de er tilbake på villaen.

- Jeg hadde i utganspunktet en plan, men så endret planen seg. Alt ble kaos, ler Giske til Nettavisen.

«Ex on the Beach» sendes på Dplay tirsdag og torsdag.