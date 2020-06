Satellitt-bilder fra Area 51 later til å vise to «hemmelige innganger»

En video lastet opp på YouTube hevdes å vise to tidligere ukjente innganger til det beryktede Area 51 i USA.

Det strengt bevoktede og militært kontrollerte området kjent som Area 51 er igjen i nyhetene etter at en bruker har lastet opp en video til YouTube med satellittbilder fra området fra 1998 og fram til i dag.

Selv anerkjente Popular Mechanics medgir at videoen er interessant, blant annet fordi den tilsynelatende avslører to «hemmelige innganger» til området.

Tidsskriftet stiller seg derimot tvilende til opplasterens teori til hvorfor forandringene på basen har funnet sted.

Bildene i videoen er hentet fra blant annet Google Earth, og sammenlikner bilder fra årene 1998, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2013 og 2017.

I videoen er ingen av inngangene synlige på bildet fra 1998.

Det er det amerikanske luftforsvaret som kontrollerer flybasen. Det ligger avsides til i Nevadaørkenen og heter offisielt Homey Airport eller Groom Lake. Det er imidlertid viden kjent som Area 51, og er innhyllet i konspirasjonsteorier.

Satellittbilde over Nevadaørkenen viser deler av militærbasen best kjent som Area 51. Foto: Space Imaging

Særlig er det mange som er overbevist om at amerikanske myndigheter skjuler eller har skjult bevis på intelligent, utenomjordisk liv på området.

Enkelte lar seg dermed friste av ideen om at byggingen av disse hemmelige inngangene er en del av en mange tiår lang konspirasjon for å holde eksistensen av romvesener og deres futuristiske teknologi skjult for publikum, er fristende for noen.

Andre spekulerer i at inngangene leder til bunkere med atomavfall i og med atomvåpen ble testet i området mellom 1950- og 1990-tallet.

Popular Mechanics har en mindre spektakulær forklaring:

– Det er mer sannsynlig enn ikke at disse nye inngangene ble konstruert for å gi lettere tilgang til anlegget for de som jobber der. Vi sier ikke at sannheten ikke er der ute, den er bare ikke på Area 51, kommenterer journalist Daisy Hernandez om videoen.

Se hele videoen nedenfor: