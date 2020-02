Satset milliarder – nå er det slutt for Mercedes X-Klasse

X-Klasse ble ingen stor suksess for Mercedes.

Det er drøyt to og et halvt år siden Mercedes viste oss pickupen X-Klasse for første gang, under en eksotisk lansering i Sør-Afrika.

Ettersom markedet for mellomstore pickup-er er relativt stort rundt om i verden, var også forventningene til bilen store.

Her ønsket Mercedes å tilby en premium-pickup, selv om den bygger på samme plattform som den lagt mer folkelige Nissan Navara og Renault Alaskan.

Legges ned

Underveis i utviklingen investerte Mercedes så mye som én milliard euro i bilen.

Blant annet ble det utviklet et mer komfortabelt understell, i tillegg til at interiøret er mer påkostet enn hos «søskenbarnet» fra Nissan.

Hvis vi ser på salget av X-Klasse, er det neppe i tråd med Mercedes sine forventninger. I 2018 solgte ikke bilen mer enn 16.700 eksemplarer i Europa, Australia og Sør-Afrika til sammen.

I fjor var salget enda lavere, med 15.300 solgte. Til sammenligning solgte Toyota Hilux over 40.000 biler bare i Europa samme år.

Labre salgstall forklarer nok mye hvorfor Mercedes nå har bestemt seg for å legge ned modellen. Det bekrefter selskapet til tyske Auto Motor og Sport.

I Norge starter prisene på rett under 500.000 kroner for billigste utgave. Som personbil klatrer prisen til over 840.000 kroner.

Nisjemodell

Ifølge nettstedet, vil produksjonen på fabrikken i Barcelona stanse allerede i mai i år. Søstermodellen Nissan Navara skal leve videre.

Mercedes har de siste årene lansert en rekke nye modeller. I det store bildet, blir X-Klasse ansett som en nisjemodell – med Australia og Sør-Afrika som de største markedene.

At bilen ikke er en «fullverdig» Mercedes-modell, utviklet fra bunnen av, har trolig sørget for at X-Klasse ikke har levert en helt fullkommen Mercedes-følelse.

– Da jeg testet bilen under lanseringsåret, følte jeg det var en liten nedtur. Snarveiene var litt for mange og slektskapet til Nissan Navara, som bilen strengt tatt bygger på, var litt for tydelige. Kanskje resultatet hadde blitt bedre og suksessen større, dersom Mercedes hadde bygget sin helt egen pickup? Jeg tror det,sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Offisiell: Dette er nye Mercedes X-Klasse

På utsiden er det ikke vanskelig å se likhetene til Nissan Navara.

Terreng-maskin

I Norge leveres X-Klasse, enn så lenge, med tre ulike motoralternativer, alle med diesel. Her snakker vi enten om en 2,3-liter på 163 eller 190 hk, samt X 350 d. Sistnevnte har en 3-liters V6-er på 258 hk.

Alle utgavene har Mercedes sitt Dynamic Select-system som standard. Det betyr at du kan velge mellom fem kjøreprogram som endrer motorens egenskaper, turtall for girskift og ECO start / stopp. De fem kjøreprogrammene er; Komfort, ECO, Sport, Manuell og Offroad.

Bilen har i tillegg tre ulike valgmuligheter for 4x4-systemet: 4MAT for normal kjøring på vei, 4H for økt trekkraft, samt lavserien 4L, med reduksjonsgiring, primært for krevende kjøring i terreng. I tillegg har bakakselen differensialsperre.

Her kan du lese hele vår test av X-Klasse

Mercedes har brukt betydelige summer på å gjøre X-Klasse til «sin egen». Det har tydeligvis ikke vært nok, for bilen ble aldri den suksessen mange håpet på.

Begrenset antall igjen

Til Broom bekrefter den norske Mercedes-importøren at siste produksjonsmåned for Mercedes-Benz X-Klasse vil være mai 2020.

I Norge ble det levert 237 X-Klasser i 2018 og 110 i 2019.

– Vi har fremdeles tilgang på noen X350D, så ved en rask avgjørelse vil vi mest sannsynlig klare å levere denne. Men det er et begrenset antall, forteller Olav-K. Thingwall, PR- og Informasjonssjef i Bertel O. Steen.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.