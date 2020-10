Satte hele «Farmen»-produksjonen i fare: - Får alvorlige konsekvenser

- Respektløst, mener programleder Mads Hansen.

At det er stort konkurranseinstinkt inne på «Farmen»-gården i år, er det ingen tvil om. Etter et par uker inne på gården startet allerede rivaliseringen om maten, der enkelte også har stjålet til seg mat fra de andre deltakerne for å være bedre rustet til de tunge ukesoppdragene.

Fire uker inn i oppholdet skulle derimot behovet for mat øke betraktelig, og en helt annen type form for juks og overtramp blir oppdaget på gården.

Les også: «Farmen»-innspillingen stoppet: - Brøt smittevernreglene

Allerede før «Farmen» startet på TV ble det kjent at produksjonen hadde stoppet opp på grunn av brudd på de strenge smittevernsreglene. Nå kan kanalen bekrefte at det er snakk om hele syv deltakere som skal ha brutt disse reglene.

Lurte med seg mat, drikke og telefoner

TV 2 informerer om at bruddet på smittevernsreglene handler om møter med utenforstående der det er blitt utvekslet mat, drikke og telefoner. Fire av møtene skal også ha vært helt uavhengig av hverandre.

Ifølge programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, fikk produksjonen mistanke om at noen av deltakerne hadde vært i kontakt med utenforstående torsdag 13. august, starten av den fjerde uken av produksjonen på gården, som er uken som vises på TV denne uken.

- Det ble på grunnlag av den informasjonen vi hadde på det tidspunktet bestemt at produksjonen skulle stanses. Deltakerne ble informert om dette av ansvarlige fra TV 2 og Strix (produksjonsselskapet, journ.anm.) fredag 14. august, sier Haldorsen til Nettavisen.

Les også: Mads Hansen avslører flere endringer i årets «Farmen»

Satte hele produksjonen i fare

For at et TV-konsept som «Farmen» i det hele tatt skal kunne gjennomføres i en tid hvor strenge smittevernstiltak er blitt satt for å hindre koronasmitte, har kanalen vært nødt til å stille strenge krav til deltakerne.

Blant annet ble deltakerne satt i karantene før deltakelsen, og alle ble testet for korona før de sjekket inn på gården. Produksjonen rundt må følge strenge smittevernskrav, som to meter avstand og må til enhver tid gå med munnbind.

For at kanalen kunne vurdere hvor stor risiko de syv deltakerne hadde utsatt seg selv og produksjonen for, og hvilke tiltak som skulle iverksettes, fikk deltakerne streng beskjed om at en forutsetning for å starte opp produksjonen igjen var at de la alle kortene på bordet.

- Det vi avdekket i individuelle samtaler med deltakerne var at syv av dem med fire ulike tilfeller hadde brutt reglene for smittevern. De fortalte de hadde holdt avstand, men at de hadde mottatt mat og drikke, og lånt telefoner av utenforstående. Disse hendelsene fant sted i tidsrommet mellom 6. august og 12. august, bekrefter Haldorsen.

Les også: «Farmen»-Karianne avkrefter Northug-rykter

Vil få store konsekvenser

Etter råd fra kommunelegen og iverksettelse av ytterligere tiltak for smittevern var produksjonen oppe og rullet igjen etter 24 timer.

- Det var null smitte i regionen på dette tidspunktet, og med de forsterkede tiltakene som ble iverksatt, mente kommunelegen at det var forsvarlig å starte opp igjen. Alle deltakerne ble også korona-testet. Svarene på prøvene kom tilbake negative 19. august, sier Haldorsen.

Oppholdet i produksjonen satte ikke de største forsinkelsene på produksjonen, og kanalen kunne fint skjøvet dramatikken under teppet og servert seerne en «Farmen»-sesong uten at dette satte en stopper - slik det er blitt gjort i tidligere sesonger da det er blitt oppdaget juks på gården.

I år skal imidlertid seerne få et innblikk i alt. I et tidligere intervju med Nettavisen kunne Mads Hansen fortelle at han satte et krav om at det skulle få konsekvenser for deltakerne som hadde brutt reglene.

Les også: Mads Hansen sjonglerer tre jobber og har akkurat gitt ut bok: - Gått utover privatlivet

- Jeg sa «nå er det jeg som er programleder, og det er helt uaktuelt for meg at noen skal komme ustraffa fra det». Så da ble det ordentlige sanksjoner, uttalte Hansen, uten å gå i detalj på hva slags konsekvenser deltakerne det gjelder vil få.

I dag kan han bekrefte at deltakerne som brøt reglene vil få store konsekvenser.

- Respektløst

Ifølge Hansen var regelbruddene som ble gjort så alvorlige at han mente at det måtte komme tydelig frem hvor alvorlig en eventuell smittespredning kunne blitt.

- «Farmen» er ikke et fengsel. Det er frivillig å melde seg på, og konseptet er bygget på en gjensidig tillit og respekt mellom produksjonen og deltakerne. Regelbruddene som ble gjort var så uansvarlig og respektløst overfor de andre deltakerne og produksjonen, at jeg ikke synes de kunne komme ustraffa fra det, sier Hansen til Nettavisen.

Det er også Haldorsen og TV 2 enige i:

Les også: «Farmen»-Kjetil blir døpt av «Farmen»-Thor: - Jeg er blitt frelst

- Det å delta på «Farmen» er frivillig, ingen er der mot sin vilje. Og produksjonen bygger i stor grad på tillit mellom oss som lager programmet og de som er med. Gitt situasjonen med Covid-19 er vi svært skuffet over at enkelte deltakere valgte å bryte reglene for smittevern, og dermed sette hele produksjonen i fare for å bli stengt ned permanent hvis noen ble smittet, sier Haldorsen og fortsetter:

- Vi oppfattet dette tillitsbruddet som så alvorlig at det måtte få konsekvenser for dem, i programmet. Hva dette blir kan seerne se i programmet som vises i morgen kveld, sier programdirektør i TV 2 Kathrine Haldorsen.

«Farmen» sendes på TV 2 tirsdag onsdag klokken 21:15. Og søndag klokken 20:00.