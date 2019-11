Scarlett Johansson om sine første år som skuespiller: - Jeg måtte alltid spille hyper-seksuelle roller

Scarlett Johansson synes det var vanskelig å leve opp til imaget som ble skapt av henne som ung skuespiller.

Scarlett Johansson var bare 15 år da hun spilte rollen som Rebecca i «Ghost World», filmen som ble hennes store gjennombrudd.

17 år gammel spilte hun hovedrollen som Charlotte i «Lost in Translation», og like etter så vi henne i rollen som Griet i «Pike med perleøredobb».

Johansson ble altså verdenskjent allerede som tenåring, og har siden hatt en rekke hovedroller i store filmer. Men imaget som ung, sexy og tilsynelatende uskyldig var vanskelig å bli kvitt, forteller Johansson, som nå er 34 år.

– Da jeg var tidlig i 20-årene, og til og med sent i tenårene, så ble jeg typisk gitt hyper-seksuelle roller – som jeg antar alle synes var OK på den tiden, det var en annen tid – selv om det ikke var en del av min egen fortelling. Den ble liksom konstruert for meg, mest sannsynlig av en gjeng menn i industrien, sier Johansson til The Hollywood Reporter.

I RAMPELYSET: Scarlett Johansson har vært filmstjerne siden hun slo gjennom som 15-åring. Her på premieren for filmen «Under the Skin» i 2013. Foto: Chris Pizzello (Invision/AP/NTB Scanpix)

Vurderte å finne ny jobb

Hvert år arrangerer The Hollywood Reporter noe de kaller «Actress Roundtable», en samtale med flere av de største navnene i Hollywood. I år har de invitert Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, Awkwafina, Laura Dern, Jennifer Lopez and Renée Zellweger.

Skuespillerne diskuterte Metoo-kampanjen og hvordan de selv har opplevd å være kvinne i skuespillerbransjen.

Johansson sier at hun opplever klimaet i bransjen som veldig annerledes nå, og gleder seg over at kvinner i alle aldre får muligheten til å spille ulike typer roller.

Det var altså ikke hennes opplevelse som ung skuespiller, og Johansson måtte kjempe seg vekk fra imaget som ble skapt av – og for – henne.

– Det var vanskelig for meg å finne ut hvordan jeg skulle komme meg vekk fra roller som «uskyldig, ung pike» eller «den andre kvinnen», fordi det var aldri noe jeg selv hadde sett for meg. Jeg måtte kaste litt om på ting. Jeg husker at jeg tenkte at jeg kanskje måtte finne meg en ny og mer givende jobb i industrien, fordi det virket som det ikke var noen mulighet for meg til å gå fremover.

20 ÅR: Scarlett Johansen på Oscar-utdelingen i 2004. Foto: NTB Scanpix

Ensomhet som alenemor

Det viste seg at unge Johansson tok feil.

Like etter fikk hun en rolle i et Arthur Miller-skuespill på Broadway, og hun følte at rollen ga henne en ny start som skuespiller. Siden har vi sett henne i store filmer som «Vicky Christina Barcelona», «The Avengers», «Hitchcock» og «The Nanny Diaries».

På privaten har det tidvis vært turbulent. I 2008 giftet hun seg med skuespiller Ryan Reynolds, men ekteskapet tok slutt tre år senere. Johansson giftet seg på nytt i 2014, med den franske journalisten Romain Dauriac. Paret gikk imidlertid fra hverandre i 2017.

Johansson har en fem år gammel datter sammen med Dauriac, og har vært åpen om at det tidvis er utfordrende å være alenemor.

– Tidligere har jeg kjent på en ensomhet tilknyttet å være aleneforelder. Det kan selvsagt være mange ting samtidig, men man kan kjenne på ensomhet og en konstant tvil, fordi du vet ikke hva i helvete du driver med, og så har du ingen å diskutere det med, sa Johansson i et ferskt intervju med ELLE.