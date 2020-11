SCHENDIS: LEAH ISADORA

Leah Isadora Behn (15) gjester denne ukens episode av SCHENDIS.

BÆRUM (Nettavisen): Denne uken har Nettavisen-podkasten SCHENDIS vært på utflukt - til Bærum. Og hjem til ingen ringere enn prinsesse Märtha Louise og hennes samboer Durek Verrett. Men det er ingen av dem programleder-duoen Julie Solberg og Rikke Monsen skal besøke: Vi skal i stedet bli bedre kjent med et av Norges nye Instagram-stjerneskudd Leah Isadora Behn (15)!

Hvem er Leah? Og hva i all verden er triksene bak de vanvittige sminkelookene på Instagram - hvor hun for øvrig har over 30.000 følgere. Dette er første gang den mellomste datteren til Märtha Louise og Ari Behn gjør et personlig intervju på denne måten, og hun åpner seg blant annet om sorgen etter farens selvmord.

Leah Isadora forteller også om når hun skjønte at familien hennes ikke var som alle andre, om skole (blant annet en spesiell tysk-presentasjon) og vennskap, hvordan hun takler kritikk og skriverier om moren sin, om forholdet til sjaman Durek - hun får en en sjokkerende nyhet om en spesiell favoritt, og avslører en hemmelighet!

