Se bildene: Disse møtte opp i Giskes bryllup

Se hvem som møtte opp i bryllupet til Trond Giske og Haddy Njie.

TRONDHEIM/OSLO (Nettavisen): Lørdag ettermiddag er er det duket for bryllupet til Ap-politiker Trond Giske (52) og TV-profil Haddy Njie (39).

Paret skal vies i Nidarosdomen, og gjestene har allerede begynt å samle seg utenfor den tradisjonsrike kirken. Totalt er det ventet 120 gjester til bryllupet.

Fredag ble det klart hvem som skulle være forlovere til paret. Mens Giske har valgt kamerat og partikollega Tore Norseth, har Njie plukket ut to forlovere. Venninnene Ingrid Gjessing Linhave, kjent fra NRK, og Linn Halsensen, Njies manager, er valgt ut.

I januar kom nyheten om at Giske og Njie hadde forlovet seg, etter at de to hadde vært sammen siden 2014.

AP-KOLLEGA: Ap-politiker Ingvild Kjerkol og mannen Bjørn. Foto: Stein Nervik (Nettavisen)

GISKES FORELDRE: Norunn Illevold Giske og Bjørn Giske foran den store dagen til sønnen. Foto: Stein Nervik (Nettavisen)

STØTTER OPP: Mangeårig medlem i Ap, Unni Ivangen (med stor veske), forteller at hun har kommet for å hedre brudeparet og Giske spesielt: - Jeg synes han har blitt behandlet stygt. Foto: Stein Nervik (Nettavisen)

KOMMUNALRÅD: Geir Waage, kommunalråd i Trondheim. Foto: Stein Nervik (Nettavisen)

ORDFØRER: Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trondheim. Foto: Stein Nervik (Nettavisen)

PARTIKOMPIS: Jorodd Asphjell, kompis og leder i valgkomiteen i Trøndelag Ap. Foto: Stein Nervik (Nettavisen)

LEGE: Lege Dag Schiøth med følge Foto: Stein Nervik (Nettavisen)

VENTER: Folket venter spent på at bruden skal komme. Foto: Stein Nervik (Nettavisen)