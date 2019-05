Adrian Sjursen Ådland og Marthe Brenne vant realityprogrammet.

ROCKEFELLER, OSLO (Nettavisen): Nettavisen var til stede under finalefesten til Paradise Hotel 2019. Her følger et knippe bilde av deltakere som vi intervjuet samt festen etterpå.

Årets vinnere av Paradise Hotel, Adrian Sjursen Ådland og Marthe Brenne på scenen i Rockefeller under finalefesten. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Andreas "TIX" Haukeland spilte under finalefesten av Paradise Hotel. Underveis dro han opp andre deltakere fra årets sesong. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Marthe Brenne vant Paradise Hotel 2019. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Andreas "TIX" Haukeland kliner til med Marthe Brenne. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Adrian Sjursen Ådland (24) og Marthe Brenne (22) vant Paradise Hotel 2019. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)