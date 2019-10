Se de første bildene fra den nye norske storsatsingen

Se teaseren til den norske serien over.

Fire innvandrergutter blir funnet døde i et tomt badebasseng, og saken fremstår som et mysterium for politiet. Etterforskerne Sander (Baasmo) og Max (Danielsen Lie) blir satt på saken, men oppdager raskt at dette er en etterforskning utenom det vanlige.



Serien følger «Wisting» som den neste store dramasatsningen til Nordic Entertainment Group. Serien har premiere 31. oktober

