Se direkte: Prinsesse Ingrid Alexandra konfirmeres

Konfirmasjonen er godt i gang for prinsesse Ingrid Alexandra. Nå venter en dag fylt med glede og selskap med familie, kongelige fra andre land, og offentlige representanter fra ulike organisasjoner, regjeringen og andre.

Slottsplassen (Nettavisen): Etter å ha fulgt konfirmasjonsundervisning i Asker menighet det siste året, er den etterlengtede dagen endelig her.

Lørdag 31. august konfirmeres Norges tronarving prinsesse Ingrid Alexandra (15) i Slottskapellet i Oslo, der både kronprins Haakon og Märtha Louise er blitt konfirmert før henne. Det er biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien, som holder konfirmasjonsgudstjenesten.

BUNAD I GAVE: Prinsesse Ingrid Alexandra stråler i sin nye og spesialsydde bunad som hun har fått i gave fra kongeparet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

15-åringen er nummer to i arverekken etter sin far og kan bli Norges første kvinnelige dronning siden 1400-tallet.

Den siste uken har det vært store forventninger rundt den historiske dagen, der spørsmål om alt fra hvem som kommer, hva hun vil få i gave og hvorfor prinsessen konfirmeres kristelig er blitt stilt.

I KAPELLET: Ingrid Alexandra ankommer slottskapellet lørdag formiddag. Foto: Skjermdump NRK





Har ikke noe valg

Som norsk tronearving har nemlig ikke prinsesse Ingrid Alexandra noe annet valg enn å konfirmeres kristelig.

Til tross for at det stadig er færre som velger å konfirmere seg, og enda færre som velger å konfirmere seg kristelig, står det oppført i Grunnloven at alle som er en del av Norges monarki må konfirmeres kristelig.

Dermed kan ikke Ingrid Alexandra velge religion selv.

Ifølge NRK heter det i en grunnlovsendring fra 6. mai 2014 «Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion». I et tidligere intervju med kanalen, har kong Harald uttalt «at hvis barnebarnet skulle valgt en annen religion, så måtte grunnloven endres først».

Kronprinsfamilien ferierer på Dvergsøya. Kristiansand 20190710. Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har ferie på landstedet på Dvergsøya utenfor Kristiansand. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

Stjernespekket gjesteliste

Frivillig eller ei, blir konfirmasjonen til prinsessen ansett som en historisk begivenhet. Ikke bare kan hun bli Norges første kvinnelige dronning siden 1400-tallet, men det er også første gang to kvinner skal forrette en kongelig konfirmasjon.

Den store begivenheten er det ikke hvem som helst som skal få lov til å vitne. Tidligere denne uken kunne Slottet dele den mye omtalte gjestelisten til konfirmasjonen.

Flere representanter fra de europeiske kongehusene er ventet til lørdagens konfirmasjon, blant dem Spanias kong Felipe, kronprinsesse Victoria av Sverige og kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian av Danmark. Hele kongefamilien vil være til stede, og i tillegg er det offisielle Norge rikt representert.

Kong Felipe, kronprinsesse Victoria og kronprins Frederik er blant fadderne til Ingrid Alexandra. I tillegg har hun sin bestefar kong Harald, prinsesse Märtha Louise og mormor Marit Tjessem som faddere.

PÅ PLASS: Marius Borg Høibys kjæreste Juliane Snekkestad var på plass i Slottskapellet. FOTO: Skjermdump NRK

- Ari kan dukke opp

Det som imidlertid vakte størst oppsikt var navn som ikke sto på listen. Blant dem Ari Behn, prinsessens tidligere onkel og eksmannen til prinsesse Märtha Louise, og Durek Verrett - Märtha Louises nåverende kjæreste.

Det kan likevel tenkes at de vil dukke opp likevel.

- Denne gjestelisten er kun et utdrag. Det er først og fremst familie, faddere og det offisielle Norge. Men det kommer flere gjester, og det overrasker meg ikke om både Ari Behn og Durek Verrett er invitert, uttalte Se og Hørs kongehusekspert, Caroline Vagle, til Nettavisen tidligere denne uken.

- Behn har vært en del av prinsessens liv siden hun kom til verden, og er pappa til hennes tre kusiner som hun er nært knyttet til. Durek er jo relativt ny i familien, men vi har allerede sett at han har vært invitert både på slottet 17. mai og til Mågerø på familiehytta, sier Vagle.

Les også: Eksperter mener kongen tar feil om valget av kristelig konfirmasjon

Kommer inn bakveien

De kongelige gjestene blir sneket inn bakveien på slottet, melder Nettavisens journalist på stedet.

- Hvorfor blir de kongelige eskortert bakveien?

- Den norske kongefamilien er på slottet. De har vært her og forberedt konfirmasjonen, og da er det mest naturlig å velge inngangen til slottskapellet innenfra. Når det gjelder de andre kongelige så vil jeg tro at noen av dem bor her, eller at de også har kommet tidligere, sier Caroline Vagle, som er Se og Hørs kongehusekspert, til Nettavisen.

Hun legger til at det ville vært unaturlig om de skulle kommet ut bare for å vise seg, men håper at vi får se dem utendørs på balkongen senere i dag.

- Tror det er stor skuffelse blant både norsk og utenlandsk presse som trodde de skulle få fotografere sine kongelige og ikke får gjort det, tror en del lot være å komme da de skjønte at de ikke fikk ta bilder, fortsetter hun.

«Konfirmasjonsgjestene – med unntak av kongelige gjester – ankommer og forlater Slottet via Hovedport. Det er ikke tillatt med bruk av stige eller gardintrapp i presseområdet», skriver slottet på sine nettsider.

GJESTER: Statsråd Kjell Ingolf Ropstad ankommer Ingrid Alexandras konfirmasjon i Slottskapellet. Prinsessen har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

- Gledens dag

Folk strømmet til Slottsplassen, og den kongelige løven vaier friskt i vinden mens det nærmer seg prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon på Slottet.

Det samlet seg mange skuelystne på Slottplassen, hvor politiet er synlig til stede. Et «tilstrekkelig antall» både i uniform og sivil skal sørge for å ivareta sikkerheten, sa innsatsleder Arve Røtterud i Oslo-politiet til NTB før konfirmasjonen startet.

– Vi har fokus på at det er en gledens dag og vil legge forholdene til rette for alle, sa han.

Kjoleskryt

Blant de mange gjestene i konfirmasjonen finner vi blant annet statsminister Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes.

KK-redaktør Ingeborg Heldal skryter av kjolen til statsministeren.

- Erna var så fin. Tror aldri jeg har sett henne så fin jeg. Hun var utrolig nydelig i rosa kjole med brodert liv og en moderne veske, så var hun også fin på håret og fint sminket. Valgkamp får være valgkamp og så får hun seg en velkjent pause, sier hun til Nettavisen.

STATSMINISTER: Statsminister Erna Solberg og Endre Finnes ankommer Prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon i Slottskapellet. Prinsessen har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Trine Skei Grande var også fin med en flott kåpe, sier hun videre.

- Politikerne har tatt fram finstasen i dag, og jeg tror de koser seg med å gjøre noe annet i dag og slipper å tenke på valgkamp, sier hun videre.

Dette får prinsessen i gave

Fra kongeparet har prinsessen fått en spesiallaget bunad i konfirmasjonsgave. Også hva den norske regjeringen gir i gave er allerede blitt kjent.

- Regjeringen ønsker å gi konfirmanten som gave at et naturreservat gis et navn som er knyttet til prinsessen. Valget falt på Hengsåsen naturreservat, som ligger i nær tilknytning til Dronningberget og Kongeskogen på Bygdøy i Oslo, heter det i pressemeldingen.

Nå har Oslo kommune offentliggjort hva de gir i gave. Prinsesse Ingrid Alexandras får en opplevelsesdag i Oslomarka i konfirmasjonsgave.

- Vi gratulerer prinsessen med dagen og inviterer henne på ridetur i den fantastiske Oslo-marka. Oslo ønsker å vise at kortreiste turer i nærområdet kan gi fantastiske og uforglemmelige opplevelser, sier Oslos ordfører, Marianne Borgen i en pressemelding.

Videre forteller hun at det mangfoldige kulturlandskapet skaper en vakker ramme rundt det de håper blir en spennende og litt annerledes tur i marka.

- Og selvfølgelig håper jeg at prinsessen får lyst til å utforske Oslo-marka med sitt helt unike artsmangfold flere ganger, sier hun.

Oslo kommune skriver at gaven gir Prinsessen et inntrykk av hva Oslo har å by på av vakker natur, spennende turløyper, mangfoldige dyre- og planteliv i tillegg til viktige kulturminner.

Se flere bilder av prinsessen nedenfor:

FADDERE: Prinsesse Ingrid Alexandra sammen med sine faddere. Stående fra venstre: Kong Felipe, Kronprinsesse Victoria, Prinsesse Märtha Louise, og Kronprins Frederik. Sittende fra venstre: Kong Harald, Prinsesse Ingrid Alexandra, og Marit Tjessem. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NY: Prinsessen svinger seg i sin nye bunad. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

STASELIG: Prinsesse Ingrid Alexandra poserer for fotografene på slottet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix