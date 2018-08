Lady Gaga kaster klærne for stjernefotograf. Video av statsminister Theresa May som danser går viralt. Se hva vi fant på Instagram i dag:

I denne saken finner du noen av dagens mest aktuelle Instagram-bilder fra inn og utland.

Har du tips om god Instagram-bilder eller kontoer, del dem gjerne i kommentarfeltet.

Vi starter med en video av statsminister Theresa May som danser - en video som nå går viralt.

- Theresa May gets into the swing of things on her first trip to Africa as prime minister. She danced with school children in Cape Town on day one of her trade mission, which will also take in visits to Nigeria and Kenya, skriver BBC.

I Zurich har man i fem år nå hatt "drive-in sex-booths", som nowthisnews skriver har blitt en suksess:

I en ny fotoserie poserer Lady Gaga naken for stjernefotografen Eli Russel Linnetz. Fotografen er forøvrig favoritten til både Kardashian og Kanye West.

Her ser du de tre bildene Lady Gaga har lagt ut og som nå går verden rundt:

📸: @elirusselllinnetz Et innlegg delt av Lady Gaga (@ladygaga) Aug. 28, 2018 kl. 10:02 PDT

📸: @elirusselllinnetz Et innlegg delt av Lady Gaga (@ladygaga) Aug. 28, 2018 kl. 10:05 PDT

📸: @elirusselllinnetz Et innlegg delt av Lady Gaga (@ladygaga) Aug. 28, 2018 kl. 10:05 PDT

Pilotfrue har lagt ut populær video av seg selv og sin sønn:

Svangerskapet til bloggeren Funkygine har vært landets mest omtalte.

I midten av juli fikk bloggeren Funkygine, Jørgine Massa Vasstrand og lillehamringen Morten Sundli en sønn.

Dette bildet av henne og den seks uker gamle sønnen er svært populært på Instagram:

Herlig foto fra Komikerfrues konto:

Premieren på Skal vi danse på TV 2 er like rundt hjørnet og det finens flere populære poster før premieren:

Ellers er det godt å se at Aksel Lund Svindal er i hardtrening før skisesongen starter:

David Beckham og Elton John er gode venner. Detter bildet av de to sammen er svært populært akkurat nå:

Populær fotoserie med Kylie Jenner:

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Aug. 27, 2018 kl. 11:45 PDT

💕 Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Aug. 27, 2018 kl. 11:51 PDT

Ellers fikk Donald Trump en egen fotballtrøye i natt:

