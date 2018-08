Eminem slapp nytt album natt til fredag. To «Paradise»-venninner er klare for «Charterfeber». Scroll nedover og se hva vi Fant på Instagram:

Vi startter med Eminem som slapp et nytt album natt til fredag. Han har lagt ut følgende bilde på Instagram:

- Tried not 2 overthink this 1... enjoy. 🖕 , skriver han.

Han promoterer også det nye albumet på Twitter:

Eminem har i tillegg lagt ut dette lydklippet av låten Venom. Totalt er det 13 nye låter på albumet:

Se og Hør melder at to «Paradise»-venninner er klare for «Charterfeber». Ukebladet skriver at Ann Marielle Lipinska og Aurora Gude, som var med i «Paradise Hotel» i 2014, denne høsten å se i «Charterfeber» på TV 3.

Aurora Gude har lagt ut dette bildet av Svein Østvik (56), for mange kjent som «Charter»-Svein.

- It is about to go down 🏖💝🤡👙 #charterfeber, skriver hun.

Her kan du se prins Harry synge, litt . . . :

Denne gode gjerningen går nå verden rundt:

Denne bjørnen var lettere aggressiv da den ble sluppet løs . . . :

Dramatisk bilde! Heldigvis endte det bra:

Dette er en av de mer spesielle sportssakene denne uken:

