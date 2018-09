Se hva vi fant på Instagram

Brooklyn Beckham avslører ny tatovering til fansens store glede, mens Petter Pilgaard deler herlig video med Lothepus.

I denne saken finner du noen av dagens mest aktuelle Instagram-bilder fra inn og utland.

Har du tips om god Instagram-bilder eller kontoer, del dem gjerne i kommentarfeltet.

Brooklyn Beckham (19), sønn av David og Victoria Beckham, viser tirsdag frem sin nye tatovering på Instagram.

Tatoveringen er langt fra å være Brooklyns første, og har fått en stor plass på 19-åringens overkropp.

Se dette innlegget på Instagram Bloody love it mate xxx @_dr_woo_ 🌷🌷 Et innlegg delt av bb🌷 (@brooklynbeckham) Sep. 11, 2018 kl. 3:04 PDT

Petter Pilgaard har delt dette herlige videoklippet av da han og Lothepus krysset en elv med en firhjuling og campingvogn.

Blogger Sophie Elise er for tiden deltaker i «Skal vi danse» på TV 2. Her gir hun følgerne sine et innblikk i forberedelsene.

«Gleder meg til å vise dere neste dans», skriver bloggeren.

Tyra Banks har delt dette herlige bildet som oppsummerer 90-tallets stiler på en grei måte. Ikke alt var vel bedre før?

Diego Maradona har fått ny jobb som fotballtrener for den mexikanske klubben Dorados. Fotballegenden ser ut til å ha funnet seg til rette hos sin nye klubb.

