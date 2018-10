Se hva vi fant på Instagram

Lothepus med oppmuntrende ord til Sylvi Listhaug.

Frps Sylvi Listhaug har gitt ut bok denne uka. Anmelderne har gitt den lunkne tilbakemeldinger, blant annet terningkast tre i VG og terningkast to Dagbladet. Men nå får hun trøstende ord fra en annen som har erfaring med kritiske bokanmeldere, nemlig Leif Einar Lothe, bedre kjent som «Lothepus».

- Gratulerer med terningkast to i Dagbladet, Sylvi Listhaug. Det fikk boka mi også. Selger som hakka møkk, likevel, skriver han på sin Instagram-profil.

Dette bildet er delt svært mye i sosiale medier de siste dagene. Bildet er av den 20 år gamle palestineren A'ed Abu Amro, mens han protesterer mot blokaden av Gaza. Fotografiet sammenlignes med den franske kunstneren Eugène Delacroixs verk «Friheten leder folket», av julirevolusjonen i 1830.

Supermodell og tidligere Victoria's Secret-engel Karlie Kloss (26) giftet seg tidligere i oktober, og nå deler hun bilder av den store dagen.

Tidligere supermodell Heidi Klum (45) delte denne uken et tilbakeblikk til Halloween 2013, da hun brukte 10 timer på å gjøre seg til en 55 år gammel utgave av seg selv.

Skjønnhetsnettstedet Popsugar Beauty er også klare for Halloween.

Emilia Clarke, som spiller hele verdens dragemor Daenerys Targaryen i Game of Thrones, fylte 32 år den 23. oktober. Hun var intet mindre enn ekstremt begeistret for kaken hun fikk.

Popyndlingen Sigrid (22) overrasket nylig fans som trodde de var invitert for å høre sangen hennes Sucker Punch for første gang. Ikke ante de at hun sto utenfor og ventet på å overraske dem.

