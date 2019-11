Se hva vi fant på Instagram

Er det... det vi tror det er?

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn og utland akkurat nå.

Siden de uskyldige dagene etter gjennombruddet med «High School Musical» i 2006, er det mye som har endret seg i livet til Zac Efron (32).

Han har blant annet vært lagt inn på rehabilitering for rusproblemer, men de seneste årene har karrieren virkelig tatt av. Han har vært stripper i «Magic Mike», livvakt i «Baywatch», teaterstjerne i «The Greatest Showman». I år kom Netflix-filmen om Ted Bundy «Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile», som Efron både har produsert og spilt i.

PÅ PREMIERE: Zac Efron og Lily Collins på den europeiske premieren av «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» Foto: Doug Peters/EMPICS

Nå får stjernen igjen oppmerksomhet for å ha kledd av seg, men denne gangen er det en aldri så lite badstu-bilde som får internett til å kikke to, tre og fire ganger.

Hårete, hard en

Saken blir omtalt i mange medier, blant annet i Se og hør.

Bildet av Efron i badstuen har noe mørkt som tilsynelatende stikker opp av badebuksen. Det har fått fansen til å diskutere heftig i kommentarfeltet.

– Um, ok, ser du det jeg ser?, skriver en.

– Hva er det som stikker opp av buksen din?, spør en annen.

Andre dropper helt å være vag.

– Ser ut som du har en skikkelig hårete, hard en som stikker opp over shortsen din, skriver en fan.

Ved en nærmere kikk viser det hele seg å være den sorte snoren på badeshortsen, som Efron har snerpet på en litt uvanlig måte.

– Herregud, den sorte snoren på shortsen din ligner på noe annet. I den sykeste posisjonen, på en måte, skriver en fan.

Les også: Isabel Raad blir konfrontert av Erlend Elias: - Ligger du med broren min?

Gjør en innsats for å ikke provosere

Miley Cyrus har vært travelt opptatt med å sjokkere siden hun og ektemannen Liam Hemsworth gikk hvert til sitt.

Hun har nemlig hatt en veldig offentlig rebound-periode, hvor hun først ble fotografert i hete kyss med Kaitlynn Carter.

Forholdet strandet, men det var ikke noe problem for Miley, som gikk videre med boybandstjerne Cody Simpson. Siden har hun posert med ham i mer eller mindre intime situasjoner både i sosiale medier og for paparazziene.

Hun har også kalt inn Instagram på teppet for sensuren deres - og utfordret dem ved å vise frem brystvortene.

I helgen forsøkte Miley tilsynelatende å fikse på imaget sitt. Først publiserte hun en video med tittelen «rent innhold», hvor man følger Simpson mens han leter etter henne på vaskerommet.

Der finner han Miley på et noe uvanlig, men veldig rent sted - inne i vaskemaskinen.

– Herregud, dette går ikke an, skriver moren Tish spøkende i kommentarfeltet.

Deretter får man bli med videre inn i søndagsidyllen hos familien Cyrus. Miley og søsteren Noah, som også har gjort en karriere som popstjerne, har øvd inn en koreografi til Bob Marley & The Wailers udødelige klassiker «Could you be loved», som hun deler med sine 100 millioner følgere.

Bak kamera høres det ut som Simspon har fått æren av å være, og han må le av hvor viktig det er for søstrene å få til denne dansen.

– Dere tar dette alt for seriøst, sier Simpson.

Etter litt øvelse i første video blir også moren Tish med på dansen, og det ser ut til at koreografien endelig sitter som støpt.

– To generasjoner med koreografi, skriver Miley til bildet og legger med dette inn aksjer som til prisen for årets minst provokative Instagram-innlegg.

Nytt liv

Emilie «Voe» Nereng røk ut av «Skal vi danse» i helgen, og tok med det en kredibel fjerdeplass i årets knallsterke konkurranse.

Les også: Jørgine Massa Vasstrand soleklar favoritt i Nettavisen-kåring, men føler ikke press: – Alt kan skje

Den tidligere bloggeren har siden den massive bloggsuksessen trukket seg tilbake og utdannet seg innenfor ernæring. Så gjorde hun comeback i underholdningsverden tidligere i høst med «Skal vi danse»-deltakelsen.

Les også Dette spiser Emilie Nereng i løpet av en dag

På Instagram forteller Emilie at hun nå er klar til å fortsette det livet hun hadde før «Skal vi danse».

– Nå skal jeg videre i et annet godt liv - med masse deilig matlaging, spennende karriereplaner og en lys fremtid med en nydelig mann, skriver hun med referanse til forloveden.

– I dag blir jeg 24 år, og bursdagen min skal feires med treningsfri og kanelboller, så livet er godt, altså, forsikrer hun.

Les også Adeles vekttap skaper oppstandelse