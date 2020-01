Se hva vi fant på Instagram

Brad Pitt og Jennifer Aniston skapte masse oppstyr på Screen Actors Guild Awards - og «barnebruden» Courtney Stodden (25) er endelig skilt.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Natt til mandag norsk tid gikk Screen Actors Guild Awards av stabelen i Los Angeles. Beste mannlige hovedrolle gikk til Joaquin Phoenix for rollen i «Joker», mens Brad Pitt fikk sin første SAG-pris for sin birolle i «Once Upon A Time … In Hollywood».

Det de fleste snakker om etter utdelingen, er møtet mellom Brad Pitt og Jennifer Aniston, som for en tid tilbake var Hollywoods heteste par.

Bilder av de to sammen er også blant de mest populære på Instagram akkurat nå:

Det er også denne videoen, som visstnok flere ser på om og om igjen ...

Her er en video av Jennifer Aniston fra utdelingen:

Her er en video av Brad Pitt fra utdelingen:

Ekteskapet mellom barnebruden Courtney Stodden (25) og skuespilleren Doug Hutchinson (59), som er 34 år eldre en henne, var også endelig over på mandag. Det opplyser Stodden selv på sin Instagram-konto.

Ifølge TMZ får han deres felles hund og en bil etter skilsmisseoppgjøret.

De to fikk massiv oppmerksomhet i 2011 da de to giftet seg. Han var da 50, mens hun var 16, og Stodden måtte derfor få foreldrenes tillatelse for å gifte seg, noe hun fikk. Ergo kallenavnet «barnebruden». Stodden ba om skilsmisse i mars 2018 og på mandag var det formelle i orden.

- Jeg er offisielt skilt i dag 🦋 #divorceday skriver hun på Instagram.

Her er et foto av de to sammen fra lykkeligere dager:

Det er ekstremvær i Australia og ikke bare skogbranner. Denne videoen viser et haglskur med hagl på størrelse med golfballer i Canberra:

I Canada er det ekstreme snømengder som gjelder. Dette er en video som viser hvor fort det kommer:

Dette andre snø-bildet fra Canada, sier vel også sitt:

Vi har vel alle hørt uttrykket om å «ha øyne i nakken». Vel, denne videoen viser vel nettopp det:

Gigi Hadid er på forsiden av russiske Vogue:

Justin Bieber har varslet en egen dokumentarserie på YouTube. Denne Instagram-posten viser at folk er svært interessert i hva som kommer.

«Plus-size»- modellen Ashley Graham er blitt mamma, melder Fox News. Hun og ektemannen Justin Ervin fikk en sønn 18. januar.

- Klokken 18 på lørdag endret våre liv seg til det bedre, skriver hun på sin Instagram-story.

Hun har den siste tiden delt flere bilder fra sin graviditet:

Norske Kristofer Hivju var for øvrig også på Sag Awards 2020. Dette er et av de mest populære «norske» bildene på Instagram siste døgnet:

Dette bildet av Sophie Elise på photoshoot er også populært:

Den norske supermodellen Frida Aasen har også tatt noen videoer som hun har algt ut på sin Instagram-konto som er svært populære:

Manchester United-keeper Sergio Romero (32) kjørte av veien på vei til trening.

32-åringen var mandag på vei til Manchester Uniteds trening ved Carrington, men turen endte gjennom et autovern like ved treningsområdet, skriver flere engelske medier.

Romero kom uskadet fra ulykken, men Lamborghinien som hevdes å være verdt nærmere to millioner norske kroner ble påført store skader.

Martin Luther King Jr. Day markeres i USA mandag - og det gjør disse Instagram-postene svært populære: