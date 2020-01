Se hva vi fant på Instagram

Pamela Anderson har giftet seg for femte gang.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Modellen og skuespillerinnen Pamela Anderson har giftet seg. Det melder nettstedet TMZ tirsdag ettermiddag.

Den nye ektemannen heter Jon Peters, og de to giftet seg i en privat seremoni i Malibu på mandag. Det betyr at Pamela Anderson har giftet seg for femte gang. Hun har tidligere vært gift med Tommy Lee, Kid Rock og Rick Salomon, som hun har vært gift med to ganger.

Pamela Anderson har tirsdag lagt ut en Instagram-foto hvor hun tydeligvis er tilfreds for tiden.

❤️ happy life, skriver hun på Instagram:

Her kan du se en fotomontasje av de to sammen:

De to siste dagene har hun lagt ut flere poster der hun hyller kjærligheten:

Ellers har prins Harry endelig landet i Canada, 11 dager etter at Meghan dro til landet for å tilbringe tid med deres sønn Archie

Prinsen landet i Vancouver mandag kveld lokal tid. Før han dro fra Storbritannia, hadde han deltatt på et møte med britiske og afrikanske investorer i London, skriver NTB. Det var ventet å være prins Harrys siste offisielle oppdrag som arbeidende medlem av kongefamilien, skriver Daily Telegraph.

Her kan du se video av prinsen like etter at han har landet:

Dette bildet av Brad Pitt og Jennifer Aniston er fortsatt svært populært:

Dette bildet av Justin Bieber og kjæresten Hailey Baldwin er også populært:

Et trist og sterkt bilde fra Australia:

