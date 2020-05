Se hva vi fant på Instagram

View this post on Instagram

Litt stolt, vemodig og veldig spontant har jeg krøpet inn i gamle Rugtvedt Skolekorps sin uniform, størrelse maskot! Noen timers øving og naboen og jeg har laget Eik Asvall Spontankorps! En shoutout til alle fine musikanter idag, dere ER 17.mai og idag klapper vi i takt for en anderledes 17.mai! ❤️❤️❤️