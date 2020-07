Se hva vi fant på Instagram

Eminem skjelver i buksene på grunn av den kommende boken fra Mariah Carey.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Sangstjernen Mariah Carey er straks klar til å publisere selvbiografi med navnet «The meaning of Mariah Carey».

Redd for Careys bok

Det har visstnok fått Eminem til å skjelve i buksene. De to verdensstjernene var nemlig sammen i 2001. En kilde forteller det amerikanske magasinet Cosmopolitan at Mariah Carey alltid har vært akilleshælen til Eminem.

– De hadde et forferdelig forhold. Han vet at Mariah kommer til å si veldig negative ting om ham. Han forventer å få høre det, sier kilden til magasinet.

Selvbiografien skal være tilgjengelig for kjøp den 29. september.

Spesielt er det visstnok Careys beskrivelser av sexlivet deres Eminem er mest bekymret for.

– Eminem er stresset på grunn av at Mariah kommer til å si dritt om at han var dårlig i senga, eller en egoistisk elsker, og han har alltid vært veldig usikker på det.

Det har vært en langvarig feide mellom Carey og Eminem, og de har skrevet sangtekster hvor de angriper den andre.

Badebilde vekker oppsikt

Etter Martha Stewart (78) la ut et bilde fra bassengkanten, bestemte Chelsea Handler seg for å lage det samme bildet.

Stewart kom raskt med tilbakemelding til den 33 år yngre Chelsea Handler:

– Jeg er så glad for at du likte innlegget mitt så mye at du lagde et likt. Jeg synes imidlertid bassenger mitt er litt finere enn ditt, og at mitt ansiktsuttrykk var hakket mer avslappet. Uansett: Du er nydelig, og ALTFOR ung til å etterligne meg, skrev Stewart på Instagram-bildet.