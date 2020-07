Se hva vi fant på Instagram

«Bettan» er forbannet over folks oppførsel.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Den velkjente artisten «Bettan», eller Elisabeth Andreassen som hun egentlig heter, fikk nok da hun gikk ut av huset i dag.

Med et bilde av en rekke henslengte el-sparkesykler skriver hun:

– Sier det igjen! Faen assa!!!! Kan man få noen regler for disse MILJØVENNLIGE syklene! Dette er virkeligheten for oss utenfor porten hver dag. KJEMPELEKKERT! Folk driter i oppdragelse! 8 sykler utenfor og nesten like mange rett over gaten. Hva er sikkerheten for rullestoler og svaksynte???

Se flere aktuelle Instagram-poster her: Blant annet om hvordan Eminem frykter hva Mariah Carey skal skrive om seg i boka hennes som kommer ut snart.