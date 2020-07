Se hvem som skal utfordre Porsches elbil

Kia bekrefter bil med ekstreme ytelser.

Koreanske Kia er foreløpig ikke kjent for å bygge de raskeste og mest sportslige elbilene. Langt ifra.

Men det skal snart endres på. Nå bekrefter nemlig Kia at de neste år skal lansere en helt ny elektrisk crossover, basert på konseptbilen Imagine vi så på bilmessen i Genève i fjor.

Nykommeren skal bygges på en helt ny plattform (kalt E-GMP) – som er dedikert elektriske biler. I tillegg skal crossoveren ta i bruk helt ny ladeteknologi.

Taycan-ytelser og rekkevidde på 500 km

Kia har allerede bekreftet at rekkevidden på bilen blir oppimot 500 kilometer, og at den vil få samme ladeteknologi som vi finner hos Porsche Taycan. Det vil si at bilen skal støtte lynlading på Ionitys nettverk, som leverer inntil 350 kW.

Hvor stor batteripakken på den produksjonsklare modellen blir, vet vi ikke. Men ladetiden fra 20 til 80 prosent skal være i mål under 20 minutter.

Det som gjør den kommende elbilen ekstra interessant, er at Kia skal samarbeide med den kroatiske superbilprodusenten Rimac. De har blant annet bygget en av verdens raskeste biler – med nesten 2000 elektriske hestekrefter.

Dermed er det duket for ekstreme ytelser på den kommende toppmodellen. Kia sier selv at bilen skal konkurrere med nye Porsche Taycan Turbo på dette området.

Interiøret på konseptbilen Imagine har en mildt sagt spesiell skjerm-konfigurasjon. Dette blir neppe med videre på den endelige bilen. Foto: Kia

0-100 km/t på under 3 sekunder

– Denne modellen vil levere Taycan-rivaliserende fart, med en tid fra 0-100 km/t på under tre sekunder, sier Kias Europa-sjef, Emilio Herrera, til britiske Auto Express.

Dermed blir elbilen fra det folkelige merket raskere enn både Taycan 4S og Taycan Turbo – som klarer øvelsen på henholdsvis 4 og 3,2 sekunder.

Utover disse detaljene holder Kia foreløpig kortene tett til brystet. Men det skal bli svært spennende å følge utviklingen på modellen.

Basert på denne bilen, skal Kia bygge en av markedets raskeste elbiler. 0-100 km/t loves på under 3 sekunder. Foto: Kia

11 nye elbiler

I tillegg til den nye modellen med superbil-ytelser, planlegger Kia en storoffensiv på andre elektriske biler. Innen 2025 skal selskapet komme med hele 11 nye elbiler.

Planen er at disse skal stå for 20 prosent av Kias salg i Europa, innen 2026.

– Allerede neste år får vi en ny, elektrisk crossover med lang rekkevidde som vil passe det norske markedet godt, sier Irene Solstad, direktør for Kia hos importøren Bertel O. Steen.

Imagine ble vist første gang under fjorårets bilutstilling i Geneve. Foto: Kia

