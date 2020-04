Se kjendisenes private korona-påskebilder

Til tross for strenge korona-restriksjoner vet kjendisene å kose seg likevel.

Det er vel ikke til å stikke under stol at årets påskefeiring ble satt lokk på av den pågående koronapandemien.

Strenge hytterestriksjoner blant annet, har gjort at hytteeiere og folk som i utgangspunktet hadde leid en hytte for den årlige påskefeiringen ble avlyst. For mange ble det dermed en stor nedtur for den tradisjonelle påskefeiringen - men likevel ser det ut til at det er blitt påskefeiring likevel.

I hvert fall etter kjendisene å dømme.

Deler hyppig bilder

Her til lands har kjendisene kost seg med både påskekos, skiturer og nytt den varme solen uten å reise ut av byen.

Bildene deler de i fleng:

Også den norske kongefamilien har utnyttet påskeferien best mulig - selv uten hyttetur:

- Hva er det ikke å elske ved Oslo-påske, skriver kronprinsesse Mette-Marit til bildene hun har delt av henne selv sammen med kronprins Haakon og datteren prinsesse Ingrid Alexandra.

Påskehumor

Også humor har kjendisene vist seg å ha i denne noe annerledes påskeferien. Blant andre blogger og influencer Marna Haugen har fått følgerne sine til å le med sine elleville påskebilder.

- God påske, skriver hun til et bilde hun har delt der hun har malt sin egen rumpe om til et påskeegg.

Også komiker Cecilie Steinmann Næss har fått følgerne sine til å le, med en aldri så liten påskenøtt:

Komiker og radioprofil Siri Kristiansen er også tilsynelatende fornøyd med årets påske og gir det hele en toppkarakter:

Vekker oppsikt

Påskefeiringen til de utenlandske kjendisene feires derimot på en litt annen måte.

Den unge milliardæren Kylie Jenner, som er den yngste søsteren i den verdenskjente familien Kardashian/Jenner, har vakt stor oppsikt i de utenlandske avisene etter at hun overrasket med sitt påskebilde i sosiale medier.

I ført en tettsittende, hudfarget drakt med tilhørende påskehareører poserte hun påsken inn til sine millioner av følgere på Instagram.

Også den verdenskjente artisten Katy Perry har tatt på seg et harekostyme for anledningen og ønsket fansen en god påskeferie.

Perrys kostyme derimot vakte derimot oppsikt for heller å være for dekkende. Under kostymet skjuler hun nemlig den voksende babymagen. For kort tid siden avslørte hun at hun skal bli mamma for aller første gang.

Familietid

Er det imidlertid en ting de norske og internasjonale kjendisene har til felles så er det å nyte påskefeiringen med familien. På Instagram deler kjendisene flittig med påskefylte familiebilder: