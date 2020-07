Se kjendisenes private sommerbilder

Kjendisene nyter sommerferien.

Sommerferien er i full gang, og mens mange kanskje allerede har hatt ferie - har andre noen velfortjente friuker i vente. Dette gjelder også kjendisene, som i likhet med store deler av landets befolkning har lagt ferien til Norge i år.

Grunnet koronaviruset har myndighetene lagt stramme føringer hva gjelder utenlandsreiser for å hindre ytterligere smitte, og selv om reglene smått begynner å løsne litt, er det nettopp Norgesferie som er planlagt for mange husstander.

Camilla Aastorp Andersen (40), kjent som «Treningsfrue», er blant dem som i sommer setter ut på Norgesferie - denne gang i bobil. Da Nettavisen møtte Andersen og familien tidligere i sommer, kunne de fortelle at de gleder seg stort til å få se enda mer av hva den norske sommeren har å by på.

Andersen, ektemannen Jørgen og deres to sønner har mye erfaring med å feriere i eget land, og har flere gode råd.

– Det er faktisk de impulsive rastestoppene jeg setter høyest, sier treningsbloggeren til Nettavisen, og legger til:

– Stoppe ved et vann, kanskje bade, få opp primusen og lage litt kaffe og god mat. Ikke stresse fra A til B, som man vanligvis gjør. Bare stoppe, kose seg og ta ting litt på sparket.

– Gleder oss til høsten

Også Katarina Flatland (31) har lagt ferien til Norge i år.

31-åringens Instagram-profil oser av sommerstemning, blant annet med flere bilder av henne og ektemannen, Harald Dobloug. Etter alt å dømme ferierer de på Tjøme, og ser frem til tiden som kommer - da de snart blir foreldre.

«Første gang vi bruker store deler av sommeren til å bare glede oss til høsten», skriver programlederen til et bilde av seg selv og ektemannen, der babymagen kommer til syne.

Gravide Katarina Flatland har også delt et bilde sammen med moren sin, Anne-Lise Flatland, der bildeteksten tilsier at hun trives med å tilbringe sommerferien med familien:

«Ingenting sier ferie mer enn å bli skjemt bort av hun her».

Flyttesommer

Også «Farmen kjendis»-programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) venter sitt første barn i løpet av året, og sammen med forloveden, Stian Lauritzen (32), bruker hun sommeren på å pusse opp sitt nye hjem i Grimstad.

Det var i midten av juni det ble kjent at paret forlater Oslo til fordel for Lauritzens hjemby, og overfor Nettavisen kunne 25-åringen den gang fortelle at det var et oppussingsobjekt.

– Vi elsker jo å pusse opp, så det blir bra, sa hun, blant annet.

Ut fra sosiale medier å dømme ser Tiril Sjåstad Christiansen ut til å trives godt med prosjekter som omhandler oppussingen, og hun har blant annet laget en egen potteskjuler og tatt på seg rollen som hobbygartner i hagen.

I tillegg har 25-åringen begitt seg ut på Norgesferie, i likhet med mange andre. Turen har blant annet gått til Vestlandet.

Helgetur i trehytte

Sophie Elise Isachsen (25) har tilbragt deler av sommerferien i en idyllisk trehytte med kjæresten, Kasper Kristoffersen (26). På Instagram har hun delt flere bilder fra det som ser ut til å ha vært en veldig romantisk helgetur.

«Er på hyttetur med verdens fineste Kasper», skriver 25-åringen til den første bildeserien, før hun deler flere bilder der hun tar seg en avkledd dukkert i innsjøen ved hytta.

Isachsen har også delt to bilder av seg selv og kjæresten der hun beskriver helgen som «perfekt».

Fjellturer i Norge

En av kjendisene som har tatt til høyden i ferien, er den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal (37). Han har delt en bildeserie på Instagram der han klatrer i fjellet i Loen.

Også Tuva Fellman (33) og Ronny Brede Aase (33), som venter sitt første barn sammen i oktober, har vært i Loen i sommer - og foreviget øyeblikket med et bilde på Instagram.

Kjendisene som var med i TV 2-suksessen «Kompani Lauritzen» har på sin side returnert til Møre og Romsdal - der tv-serien ble spilt inn - og gått over Romsdalseggen.

«Sekten på nye eventyr», skriver Marte Bratberg (31) humoristisk til en bildeserie hun har delt fra turen, mens Henrik Thodesen (39) omtaler reisefølget sitt som «en gjeng navere som var med i et tv-program for en stund siden».

Tone Damli (32) og familien har etter bildene på Instagram å dømme feriert både på fjellet og ved sjøen:

Utenlandsferie

Selv om landegrensene lenge var stengt tidligere i år, har myndighetene de siste ukene sakte, men sikkert åpnet for at det skal være mulig å reise utenlands igjen - uten karantene.

Blant annet kan nordmenn nå reise til Danmark, noe også flere kjendiser har gjort.

Jørgine Massa Vasstrand (31), for mange best kjent som «Funkygine», reiste til Danmark i begynnelsen av juli, og ut fra bildene å dømme hadde storfamilien en veldig fin tur.

Isabel Raad (26) har feriert i København, og delt flere bilder med følgerne sine i sosiale medier.

