Se live: Nå bisettes Jahn Teigen

Flere norske kjendiser skal trosse corona-fare og er møtt opp til Jahn Teigens bisettelse.

TØNSBERG DOMKIRKE (Nettavisen): Tirsdag 25. februar kom den triste beskjeden om at den folkekjære artisten Jahn Teigen hadde sovnet stille inn på Ystad Sykehus i Sverige mandagen før, 70 år gammel.

De siste årene led Jahn Teigen av alvorlig leddgikt, og sykdommen ble stadig mer utfordrende å leve med.

Teigen etterlot seg datteren Sara Skorgan Teigen (35) som han fikk med sin tidligere ektefelle Anita Skorgan (61), men også et gigantisk musikkavtrykk til det norske folk.

I dag bisettes den folkekjære artisten i Tønsberg domkirke klokken 12.30. Den offentlige bisettelsen, som ledes av biskop Per Arne Dahl, kan du følge live øverst i denne saken.

– Det har vært en prosess hvor vi har forsøkt å sy sammen en verdig avskjed med en veldig fin og spennende og en dypt religiøs mann, ifølge datteren Sara. Det merker vi også på alt han har sunget, forteller biskop Per Arne Dahl til Nettavisen.

Corona-tiltak

Etter at Folkehelseinstituttet tirsdag anbefalte å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere, har det blitt spekulert på om det vil iverksettes Corona-tiltak i bisettelsen til Jahn Teigen.

I begravelsen er det nemlig ventet en rekke kjendiser og andre personer som ønsker å ta et siste farvel med artisten.

Overfor TV 2 tirsdag kunne kommuneoverlegen Sigmund Skei bekrefte at det vil bli iverksatt en rekke tiltak både i og utenfor kirken for å forhindre smittespredning.

– Det er to parallelle arrangementer i forbindelse med bisettelsen. Det er ett i kirken, og et utenfor med storskjerm. Nå har vi besluttet å sette en begrensning, slik at vi maksimalt slipper inn 500 personer på hvert arrangement, uttalte Skei til TV 2, og mener det blir feil å gå mot FHIs råd.

Tønsberg domkirke har i utganspunktet plass til 550 personer.

Ifølge Tønsberg Blad skal også bårebilen med den folkekjære artisten kjøre en siste æresrunde i hjembyen Tønsberg til tonene av «Adieu».

Flere melder avbud

Allerede har flere kjendiser meldt avbud på grunn av Corona-frykt. Blant andre artist Benedicte Adrian, som ble kjent med Jahn Teigen allerede i 1979.

Til TV 2 har hun uttalt at hun selv ikke er redd for coronaviruset, men at hun har nære og kjære hun må tenke på.

– Jeg er ikke redd for å få coronaviruset selv, men jeg har folk i min omgangskrets, for eksempel mor på sykehjem og barn på skole, som jeg må tenke på, uttalte hun til kanalen mandag.

1992: Den norske duoen «Dollie de Luxe» med Benedicte Adrian og Ingrid Bjørnov her sammen med Jahn Teigen i forbindelse med rockemusikalen «WHICH WITCH» på Picadilly Theatre i London. Dette var den første norske musikal-produksjonen i London. Foto: NTB Scanpix

Ifølge Tønsberg Blad vil det bli delt ut antibac til alle de fremmøtte, i form av dispensere inne og utenfor kirken. Det vil også bli satt opp ekstra vaktmannskap og politi utenfor kirken i forbindelse med smittefaren.

Det er kulturminister Abid Raja som vil være regjeringens representant i bisettelsen onsdag formiddag.

Slik minnes vi Jahn Teigen

Etter en årelang musikkarriere med hits som blant annet «Mil etter mil», «Optimist» og «Det vakreste som fins», har Jahn Teingen de siste årene levd et tilbaketrukket liv på Klockargården i Ingelstorp utenfor Ystad.

Teigen er kjent som sanger og låtskriver med en lang rekke album og opptredener bak seg. Han var med i progrock-bandet Popol Vuh, senere Popol Ace, i 1970-årene.

Første gang han deltok i Melodi Grand Prix var i 1974, og i 1976 vakte han stor oppsikt da han framførte «Voodoo» i skjelettdrakt i duett med Inger Lise Rypdal.

2016: Jahn Teigen ble hyllet for skjelettdrakten under Melodi Grand Prix i 2016. Drakten hadde dengang 40 årsjubileum. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

Teigen fikk også stor oppmerksomhet i 1978 da han fikk null poeng i Eurovision Song Contest med sangen «Mil etter mil».

Mange husker han også som en del av humorgruppen Prima Vera, som ble startet i 1976. Ikledd den velkjente, grønne tightsen sammen med Tom Mathiesen og Herodes Falsk trimmet Teigen det norske folks lattermuskler helt til trioen ble oppløst i 1984. I 2014 fikk Prima Vera hedersprisen under Humorprisen.

Jahn Teigen mottok hedersprisen under Spellemannprisen i 1983 og 2009. I 2010 ble Jahn Teigen utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden, for hans innsats som musiker og artist. I sin vurdering ble det særlig lagt vekt på Teigens betydningsfulle innsats innen norsk populærmusikk og hans sjenerøsitet overfor andre artister og medmennesker.

PRIMA VERA: (f.v.) Jahn Teigen, Tom Mathisen og Herodes Falsk - backstage under Hit Awards i Oslo Spektrum. Foto: Terje Bendiksby (NTB Scanpix)

Ble hedret til 70-årsdagen

I september 2019 fylte Teigen 70 år.

I forbindelse med dette fortalte han om sorgen han opplevde da flere av hans nærmeste døde.

Da karrieren var på høyden døde nemlig moren Esther, storebroren Viggo og fetteren Ove med få års mellomrom. Jahn opplevde dermed å føle seg veldig alene. Moren var 91 år da hun døde.

– Siden pappa døde allerede i 1993, var det plutselig bare meg igjen av den lille familien vår. Det ble voldsomt. Og da Lage plutselig døde - jeg visste ikke at han ble syk en gang - gikk jeg rett og slett i kjelleren. Da jeg kom ut av tunnelen var det like mørkt, fortalte Teigen til bladet Se og hør den gangen.

Tilbake i 2006 valgte Teigen å trekke seg markant tilbake, og vekk fra rampelyset. Likevel mistet han aldri musikkinteressen. I høst uttalte han nemlig til Se og hør at han jobbet med ny musikk.

Høsten 2016 var Teigen hovedperson for programserien En hyllest til Jahn Teigen på TVNorge. I programserien besøkte artistene Alexander Rybak, Carola og Didrik Solli-Tangen ham på gården i Skåne og sang sine versjoner av Teigens låter.

- En epoke i showbiz er over

Etter Jahn Teigens dødsfall flere norske artister delt sine kondolanser og hyllet den folkekjære artisen.

– En epoke i showbiz er over. Det er en trist dag, uttalte blant andre Kim Bård Hansen, bedre kjent som Herodes Falsk, til Drammens Tidende.

Sammen skapte de historie i norsk kulturliv i trioen Prima Vera, sammen med Tom Mathiesen.

1982: Prima Vera presenterer sin nye plate, «De gærne har det godt». F.v.: Tom Mathisen, Herodes Falsk og Jahn Teigen. Foto: Bjørn Sigurdsøn (NTB scanpix)

– Jeg visste han var dårlig. Tom Mathisen og jeg besøkte ham, og da var han veldig dårlig. I går hørte jeg at han var innlagt på intensiven, og da visste jeg det ikke var bra, uttalte han til avisa.

Tom Mathisen og kona var på ferie på Kanariøyene da de fikk den tunge beskjeden tirsdag.

– Det er en veldig trist beskjed å få og det er jo en veldig trist dag. Vi er litt i sjokk. Han var en stor personlighet og en stor artist. Det er en dag med mye minner og man tenker veldig mye tilbake, sa Mathisen til Nettavisen.