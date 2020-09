Se live: Nå konfirmeres prins Sverre Magnus

Konfirmasjonen finner sted i Asker Kirke.

Omtrent ett år etter storesøster prinsesse Ingrid Alexandra (16) ble konfirmert på Slottskapellet i Oslo, etterfulgt av en storslått feiring med lunsj på Slottet, er det nå lillebror prins Sverre Magnus (14) sin tur.

Etter å ha fulgt undervisningen i Asker menighet, konfirmeres prinsen i Asker kirke sammen med ni andre konfirmanter.

ASKER KIRKE: Her skal prins Sverre Magnus konfirmeres. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

Klokken 15:55 ankom kongefamilien i Asker kirke. Klokken 16:00 starter gudstjenesten.

Kongefamilien ble tatt imot av preses Kari Veiteberg. Det er sogneprest Karoline Astrup som skal konfirmere prinsen.

Kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon ankommer kirken før konfirmasjonen til prins Sverre Magnus i Asker Kirke. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Både dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Märtha Louise har på seg bunad for anledningen. Det er ikke kjent om prins Sverre Magnus har fått bunad i konfirmasjonsgave slik som storesøster Ingrid Alexandra fikk til sin konfirmasjon.

Utenfor kirken sto konfirmanten klar til konfirmasjon. Under den hvite kappen kan det imidlertid se ut til at Sverre Magnus har valgt en dress for anledningen.

Prins Sverre Magnus ankommer kirken før konfirmasjonen til prins Sverre Magnus i Asker Kirke. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Ankom konfirmasjonen på krykker

Prinsesse Märtha Louise ankom kirken i krykker. Ifølge Se og Hør skal hun ha skadet foten for et par dager siden.

Märtha Louise ankommer kirken før konfirmasjonen til prins Sverre Magnus i Asker Kirke på krykker. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Prinsesse Märtha Louise ankom også på krykker til datteren Leah Isadora sin konfirmasjon tidligere denne uken.

Overfor Se og Hør forklarte Märtha Louises manager, Carina Carlsen, at det ikke er snakk om en alvorlig skade.

- Det er ikke noe alvorlig. Bare en enkel feiltråing, fortalte hun.

Fadder Espen Høiby er også på plass for seremonien kirken.

Espen Høiby ankommer kirken før konfirmasjonen til prins Sverre Magnus i Asker Kirke. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Brast i gråt

En konfirmasjon er har i alle år vært et symbol på overgangen fra barn til voksen. Allerede før selve konfirmasjonen til prins Sverre Magnus så det ut til at det hele ble for mye for mamma, kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon deltar i konfirmasjon til prins Sverre Magnus i Asker Kirke. Det hele ble svært rørende for kronprinsessen. Foto: Stian Lyseberg Solum (NTB Scanpix)

For mens Sverre Magnus og de andre konfirmantene tar plass i kirken, må Mette-Marit ta til lommetørklet og tørke tårer.

Dronning Sonja, kong Harald og Martha Louise deltar i konfirmasjonen til prins Sverre Magnus i Asker Kirke. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

Ikke tronarving

Grunnen til at prins Sverre Magnus ikke konfirmeres i Slottskapellet slik storesøsteren gjorde, er fordi han ikke er først i arverekken. Det samme gjaldt for kronprins Haakon, som konfirmerte seg i Slottskapellet, og Märtha Louise, som konfirmerte seg i Asker kirke.

Sverre Magnus er den tredje i arverekken til tronen etter sin far og søster.

Redusert kapasitet

På grunn av den pågående smittefaren rundt Covid-19 er gjestelisten til konfirmasjonen blitt kraftig redusert. Hver konfirmant får lov til å ha med seg 17 gjester. Ifølge NTB har Sverre Magnus invitert 16 gjester til seremonien.

Det er ikke ventet noen utenlandske kongelige, heller ikke dronning Máxima av Nederland, kronprins Pavlos av Hellas eller prinsesse Rosario av Bulgaria - som er tre av prinsens totalt syv faddere.

Derimot er fadderne dronning Sonja, Espen Høiby, Bjørn Stensland og Marianne Gjellestad ventet til seremonien.

Privat konfirmasjonsfest

Festmiddagen etter gudstjenesten har Slottet valgt å holde privat.

Ifølge Se og Hør er det heller ikke ventet noen utenlandske kongelige til lunsj på Slottet, der kun den nærmeste familien og venner er invitert.

KRONPRINSFAMILIEN: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra sammen med hundene Milly Kakao (t.v.) og Muffins Kråkebolle. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

Sammen med selvskrevne gjester som kronprinsfamilien er også sønnen til Mette-Marit, Marius Borg Høiby, og hans kjæreste Juliane Snekkestad ventet til konfirmasjonen.Det er også prinsesse Märtha Louise og datteren Leah Isadora. Sverre Magnus' mormor, Marit Tjessem, onkler og tanter er også ventet.

Dronning Sonja og kong Harald er selvsagt også selvskrevne gjester.