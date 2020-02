Se og hør: - Dette er Ole Robert Reitans nye kjæreste

Ole Robert Reitan skal ha funnet kjærligheten på nytt.

Det er rundt to år siden Ole Robert Reitan (48) og kona Monica Tønnesen Reitan (48) annonserte at de gikk fra hverandre etter 20 års ekteskap.

Nå skriver Se og hør at Reitan skal ha funnet kjærligheten på nytt, denne gangen med Maria Carmona (40).

Under åpningen av SNØ i Lørenskog, verdens største innendørs skihall, ankom Reitan og Carmona arm i arm.

Møttes sommeren 2019

Ifølge ukebladet møttes Reitan og Carmona gjennom venner sommeren 2019, og har siden utviklet en romantisk relasjon.

Paret ble også avbildet sammen under John Fredriksens årlige julelunsj på Theatercaféen.

Se og hør har kontaktet Reitan-gruppen, som svarer at Reitan ikke ønsker å kommentere det nye forholdet.

JULELUNSJ: Ole Robert Reitan smilte godt på vei inn til superjulefesten på Theatercaféen sammen med Maria Carmona.

- Bor fortsatt med eksen

Carmona jobber som prosjektleder i eventbransjen, og har vært tilknyttet byråene Playroom og Gyro. I tillegg har hun jobbet med Øyafestivalen i ni år, og vært festivalsjef i Piknik i Parken-festivalen i Oslo.

LES OGSÅ: Elkjøp knuser konkurrentene: - Spørs hvor lenge Power holder ut

Reitan, som er administrerende direktør i Rema 1000 og regnet som Norges nest rikeste mann, har tre barn med eksen Monica. Paret skiltes som venner i 2018.

De er imidlertid fortsatt gift, skriver Se og Hør. Ukebladet skriver at de fortsatt deler adresse, men bor i hver sin del av boligen de eier på Frogner. Ifølge DN kjøpte de boligen for 39,6 millioner kroner, og har siden bygget om for mer enn 100 millioner kroner.