Se og hør: - Rune Larsen skilles fra kona

Rune Larsen (71) skal ha flyttet fra kona Edle Torsen Larsen (72).

Artist Rune Larsen (71) og kona Edle Tornes Larsen (72) skilles etter 50 års ekteskap, melder Se og hør i ukens papirutgave.

Paret giftet seg i 1969. Da var han 20 år gammel, mens hun var 21.

Ifølge ukebladet har Rune Larsen nå flyttet ut av parets felles bolig og inn på hotell. Årsaken til bruddet er ikke kjent, og Larsen har ikke ønsket å kommentere saken overfor Se og hør.

Paret har tre voksen barn sammen, Line (49), Kim (47) og Tonje (41), og til sammen syv barnebarn.

GÅR FRA HVERANDRE: Rune Larsen og kona Edle Tornes Larsen skal skilles, melder Se og hør. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Lollipop»-suksess

Larsen er godt kjent som musiker og programleder for kjente NRK-program som «Lollipop», «Noteknekk» og «Absolutt norsk».

Som musiker gjorde han stor suksess sammen med Tor Endresen, og de skal snart samles på scenen i Bergen for å feire 30-årsjubileet til «Lollipop».

DUO: Tor Endresen og Rune Larsen fotografert i forbindelse med en båttur arrangert av NRK, 13. juni 1995. Foto: Frank Ludvigsen (NTB SCANPIX)

Personlig kristen

Larsen er personlig kristen, og har derfor hatt et litt annerledes artistliv - uten alkohol og vill festing.

- I dag er det mange musikere som ikke drikker i det hele tatt. Akkurat som idrettsfolk vil de ikke ødelegge for seg selv. Når jeg holder foredrag om avholdenhet, er det min egen generasjon som blir provosert. For dem er jeg en gledesdreper, uttalte Larsen til Bergens Tidende i forbindelse med sin 70-årsdag i 2018.

Han har også stusset over at folk tror ekteskapet har vært problemfritt fordi de begge var kristne, og har tidligere understreket overfor Se og hør at han og Edle naturligvis også har hatt sine utfordringer.

- Jeg blir litt oppgitt når jeg av og tilhører folk si «ja, men det er jo så enkelt for dere. Dere er jo kristne.» Som om ikke vi også har de samme driftene og feilene som alle andre.