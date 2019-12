Se og hør: – Durek Verrett ikke invitert til julefering med kongefamilien

Ren spekulasjon, ifølge prinsesse Märtha Louises manager.

I år som i fjor skal kongefamilien feire jul på Kongsseteren i Holmenkollen i Oslo, der hele familien samles for familiehygge og høytid.

Ifølge Se og Hør skal også eksmannen til prinsesse Märtha Louise, Ari Behn, ha blitt invitert til å feire jul sammen med resten av kongefamilien, mens en invitasjon til Märtha Louises nåværende kjæreste, Durek Verrett, skal ha uteblitt i år.

At Ari Behn er invitert til å feire jul med kongefamilien, er kanskje ikke så oppsiktsvekkende i seg selv. Han og prinsesse Märtha Louise har tre barn sammen, og helt siden skilsmissen i 2016 har han hatt et svært nært forhold til kongefamilien.

Ifølge ukebladet, som hevder at de skal ha fått bekreftet at Durek Verrett ikke er invitert, er dette svært oppsiktsvekkende fordi Durek Verrett har blitt invitert av kongefamilien til andre høytider som 17. mai-feiring og sommerkos.

- Etter det Se og Hør erfarer, har dronning Sonja og kong Harald ønsket at julen i år - og ikke minst julaften - bare skal feires med de nærmeste, skriver ukebladet blant annet.

ÅRETS JULEFOTOGRAFERING (fra venstre): Kronprinsesse Mette-Marit, kong Harald, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon, dronning Sonja og prins Sverre Magnus på Slottet under julefotograferingen. I år skal kongefamilien feire jul sammen Märtha Louise og Ari Behn sammen med deres tre barn. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

– Se og hør vet ingen ting

Ifølge manageren til prinsesse Märtha Louise, Carina Carlsen, er erfaringene til ukebladet rene spekulasjoner.

- Prinsesse Märtha Louise har ingen kommentar til det. Se og Hør vet heller ingen ting om hvem som er invitert eller ikke til å feire jul med kongefamilien. Det er heller ingenting jeg kan kommentere, sier Carlsen til Nettavisen.

Nettavisen har også vært i kontakt med Slottet som ikke ønsker å kommentere saken.

Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, kan heller ikke bekrefte ovennevnte påstander overfor Nettavisen.

- Jeg har ingen opplysninger om kongefamiliens private program, skriver Gjeruldsen i en tekstmelding til Nettavisen.

Hvordan julefeiringen blir på Kongsseteren i år gjenstår å se. Tidligere denne uken kom også beskjeden om at kong Harald er blitt sykemeldt med en virusinfeksjon.

Store overskrifter

At Durek Verrett, eller «sjaman Durek» som han kaller seg selv, har skapt hodebry for kongefamilien det siste året, er ikke til å stikke under stol.

Helt siden Märtha Louise og Verrett bekreftet at de var blitt et par i mai, har overskriftene kommet på løpende bånd.

Alt fra kritikk mot parets felles foredragsturné «Prinsessen og Sjamanen», der spesielt bruk av prinsessetittelen ble kritisert, til store overskrifter om Durek Verrets spenstige uttalelser og bokutgivelse.

I oktober uttalte han blant annet at han kunne «rense» kvinner som har hatt mange sexpartnere, og i kort til etter skapte han overskrifter internasjonalt etter at han utleverte intime detaljer rundt forholdet til han og det han omtalte som «kjæresten sin».

Durek Verrett har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.