Se video: Her «flyter» Rammstein med båter på Ullevaal-publikummet

Konserten som ble gjennomført på Ullevaal Stadion søndag 18. august 2019 kommer til å gå inn i den norske konserthistorien som noen av det råeste som har blitt gjennomført.

V er sikker på at de fleste er med oss på at det var så enormt mange opplevelser og inntrykk i løpet av denne vannvittige fete konserten at man fortsatt sitter «mørbanket» tilbake og stiller seg spørsmålet…

«Hva i all verden var det egentlig vi var med på?»

F.eks….Her var det liksom ikke nok å «bare» foreta et «vanlig» scenestup, Neida… her kjører man heller i gang en vannvittig «båtreise» blant publikum med hele 3 – tre – oppblåsbare RIB båter fylt opp med samtlige bandmedlemmer bortsett fra vokalisten Till Lindemann, Sistnevnte dukket opp på hovedscenen med skiltet «Willkommen» og tok i mot alle båtene som «fløyt» inn til scenekanten.

Her kan du se video fra den elleville «båtturen» på Ullevaal Stadion:

Og «båtreisen» startet fra «intimscenen» som var bygget midt blant publikum ute i salen i etterkant av at de hadde fremført pianoversjonen av låta «Engel» og ble «styrt» av hender til publikum frem til hovedscenen. Før de alle sammen forsvant backstage, for så å komme ut igjen til å fremføre første ekstranummer som var låta «Ausländer» og deretter «Du Riechst So Gut», «Pussy». «Rammstein» og avsluttet det hele med «Ich Will».

