Sean Connery led av demens – fikk oppfylt sitt siste ønske

Enken etter Sean Connery, som døde lørdag 90 år gammel, sier at han fikk sitt siste ønske oppfylt.

Den ikoniske skuespilleren led av demens de siste årene, og døde fredelig mens han sov med familien rundt seg.

– Jeg var med ham hele tiden, og han bare ble borte. Han hadde demens, og det slet på ham. Han fikk siste ønske oppfylt om bare å gå bort uten noe oppstyr, sier Micheline Roquebrune (91) til Mail on Sunday, ifølge AFP.

Hun forteller at ektemannen mot slutten ikke klarte å uttrykke seg.

– Det var ikke noe liv for ham, sier Roquebrune, som møtte Connery på en golfturnering i 1970, og giftet seg med ham i 1975.

Privat seremoni

– Han var herlig, og vi hadde et vidunderlig liv sammen. Han var prototypen på en mann. Det kommer til å være svært vanskelig uten ham, det vet jeg. Men det kunne ikke fortsette for evig, og han forlot oss fredfylt, sier Micheline Roquebrune, som også delte et bilde av Connery og seg selv – tatt 6. mai på deres 45-års bryllupsdag 6. mai. Der holder han henne godt i hånden.

AVSLØRER: Sean Connery, her under innspillingen av «Rosens navn» i 1985, slet med demens de siste årene av livet, forteller enken hans. Foto: (AP)

Den skotske skuespilleren, som var først ut til å gestalte James Bond på lerretet, vil begraves i en privat seremoni, mens et minnearrangement skal avholdes senere.

Hylles

Nå hylles han også av sine etterfølgere i 007-rollen, blant dem Pierce Brosnan.

– Du var min største James Bond da jeg var guttunge, og da jeg ble voksen mann og selv spilte James Bond, kastet du en stor og praktfull skygge som vil leve videre for alltid, lyder Brosnans minneord.

Også USAs president Donald Trump, en golffanatiker som Sean Connery, tok til Twitter for å hedre den avdøde filmstjernen da han «vandret til enda grønnere fairwayer».

– Han var litt av en fyr, og en tøffing, skrev Trump ifølge AFP.

