Sebastian og Alexander Adams laget caps til 100.000 kroner. Hemmeligholder kundeliste

Får internasjonal oppmerksomhet for en av verdens mest eksklusive capser.

For seks år siden startet brødrene Sebastian (35) og Alexander Adams (30) opp Varsity Headwear, og har siden den gang levert luksuscapser i både kashmir, merinoull og lin til en stadig voksende kundegruppe.

På få år har brødrenes luksuscapsmerke gjort stor suksess. I tillegg til sin butikk i Oslo, åpnet brødrene to butikker til i 2017. En i St. Tropez og en i Tyskland.

Plasseringen på butikken var ingen tilfeldighet. Varsity capsene er luksusvarer, som kjøpesterke kunder ser ut til å like svært godt. De siste årene har capsen blant annet blitt sett på alt fra kongelige til Formel 1-profiler.

Også Marius Borg Høiby, sønnen til Kronprinsesse Mette-Marit, er blitt sett med en av capsene.

Fortsetter å overraske

Nå har Oslo-brødrene fått internasjonal interesse igjen, og har blant annet blitt omtalt i et av verdens ledende luksusmagasin, Robb Report, for deres nye caps.

I flere måneder har nemlig brødrene, sammen med motedesigner Michelle Grønnerød, laget en av verdens mest eksklusive capser. Kanskje også verdens dyreste.

Med materialer som gull, norsk lakseskinn og den sjeldne ullen Vicuna fra Peru, har Adams-brødrene brukt over 100.000 norske kroner å produsere capsen.

INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET: Sebastian og Alexander Adams har fått mye oppmerksomhet for sin nye caps, verdt over 100.000 kroner. Her omtalt i Robb Reports. Foto: Skjermdump, Robb Reports

- Vi har gått «All inn» på alt vi kan, forteller Sebastian Adams til Nettavisen.

Ifølge brødrene var ideen om å lage en av verdens mest eksklusive capser, en naturlig forlengelse av arbeidet de har holdt på med de siste seks årene.

- Det vi er blitt kjent for, som kanskje er vårt mest ikoniske produkt som fikk i gang Varsity på ordentlig, er ull- og kashmircapsene våre. Så denne føles som en veldig naturlig videreføring av det, forteller Alexanders Adams.

Mulig solgt på auksjon

Om gutta i det hele tatt har planer om å selge den, vet de ikke enda. De har heller ikke satt en prislapp på den eksklusive capsen.

- Vi vet ikke akkurat hvordan vi skal selge den. Det gjenstår å finne ut av. Om det blir auksjon eller et eller annet sånt, sier Sebastian og fortsetter:

- Vi har ikke satt noen pris. Vi har bare sagt at hvis vi skal selge den, så må salget dekke kostnadene vi har hatt med å produsere den. Vi har brukt rundt 100.000 kroner, røper han.

På nettsiden til Varsity Headwear er imidlertid prisen satt til 100.000 kroner.

KANSKJE VERDENS DYRESTE CAPS: Brødrene Sebastian og Alexander Adams har laget det som kanskje er verdens dyreste caps. Over 100.000 kroner har gutta bak Varsity Headwear brukt på å produsere capsen som nå får internasjonal oppmersomhet.

Hemmelig kundeliste

Om brødrene allerede har fått henvendelser fra kunder som er interesserte, ønsker de ikke si noe om.

Neste måned tar de den med seg til motemessen i Italia, der de håper den vil vekke interesse.

- Hvem er det som kjøper en caps til 100.000 kroner?

- Det gjenstår å se. Vi har noen kjøpesterke kunder rundt omkring i verden, sier Sebastian og referer blant annet til butikken i St. Tropez.

Der opplever de nemlig at flere store profiler, alt fra Hollywood-stjerner til ulike kongefamilier, har vist sin interesse for capsene.

- Vi ønsker ikke å navngi noen av kundene våre, men det er spesielt i St. Tropez de store, pengesterke kundene våre er, røper Alexander.

Planen videre er å ta med capsen til St. Tropez der brødrene er sikre på at flere vil bli interessert i kanskje en av verdens aller dyreste capser.