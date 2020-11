Seiersøl til seriegull

Som første lag fra Nord-Norge har Bodø/Glimt har sikret seg tittelen som seriemester. Da er det på tide å finne en øl som passer til feiringen.

Det er noe litt snodig med Bodø/Glimt. Vi som heier på andre lag klarer liksom ikke å bli skikkelig sure på dem. Vi kan bli dritsure og forbanna på supportere fra andre lag, men får det omtrent ikke til om vi vil mot gjengen med tannbørste og godt humør.

Derfor fortjener de og at det kan feires over hele landet, selv om Gullpilsen fra Bådin kun er tilgjengelig lokalt.

Til det formålet har jeg funnet frem et annet øl fra Bådin. Et øl som også er knyttet til Bodø/Glimt. Et øl som slår litt mer enn en Førr Evig, som gullpilsen krever. Et øl som passer bedre for ekte øl- og fotballelskere, uten forkleinelse for dem som mener pils er det beste ølet.

Bådin, Aspmyra

Gul, lett mot amber i glasset. Toppet med et hvitt og tett skum. Selve ølet er akkurat så disig at jeg antar det ikke er filtrert. Det passer bra, for nordlendinger er som kjent best i ufiltrert tilstand.

Duft av belgisk gjær, banan, skogsbunn, halvmodne stikkelsbær og umodne pærer.

Smaken er litt rå og rett på, omtrent som når Glimt kontrer eller vitsene smeller på tribunen på Aspmyra.

Mer presist finner jeg blomster og kryddertoner fra den belgiske gjæren, som også gir et (veldig) lett syrlig preg, lyst brød, brødskorpe, fruktskall og et snev av sevje fra vårlige kvister.

Ettersmaken går over det samme temaet som hovedsmaken, men tilfører akkurat nok bitterhet til å bli spennende og til å minne bodøværingene om at etter den søte kløe kommer det fort noe bittert.

Et øl som passer til å feire seiere, men også er så sterkt at det fungerer om en foretrekker å drukne nederlag.

Det er dermed ikke noe i veien for at det også drikkes i Bergen, Oslo, Molde, Trondheim - og ikke minst Tromsø.

Nasjonalitet: Norsk,

Tilgjengelig: Vinmonopolet, 5608602

ABV: 9,0%

Volum: 0,33 l

Pris: 74,90

Literpris: 226,97

