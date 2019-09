Seint, men veldig godt

Når man har med Pat Metheny på laget, så skjerpes ørene og resten av sanseapparatet øyeblikkelig. Saksofonisten Logan Richardson har med seg et stjernelag ellers også.

Når du kontakter supergitarist Pat Metheny, stjernetangentist Jason Moran og langt framskredne Harish Raghavan på bass og Nasheet Waits på trommer, og får ja fra alle, så betyr det aldri så lite for sjøltilliten vil jeg tro.

Altsaksofonist og komponist Richardson (39) kommer fra Kansas City. Det gjorde også en annen herre som trakterte et liknende instrument: Charlie Parker. For mange er han guden over alle guder i moderne jazz og når Richardson også har fått spilt med pianisten Jay McShann (1916-2006), som Parker også vokste opp og spilte med, så er forbindelseslinjene både mange og tydlige.

Pat Metheny er også vokst opp «rett borti gata» for Kansas City - i byen Lee´s Summit i Missouri. Om det var årsaken til at han og Richardson følte et slags bånd vites ikke, men faktum er at dette er en av de svært få gangene mestergitaristen med solide norske røtter har takka ja til å være med i andres prosjekter til og med uten at hans musikk står på menyen.

Denne skiva har blitt liggende til marinering i hylla i heimen lenge, men som all tidløs musikk så har den på ingen måte tatt skade av det. En morsom «tegneserie» i omslagsheftet forteller oss hvordan Richardson gikk fram for å sette sammen dette «bandet» og han var vel kanskje den som var mest overraska over at alle brikkene falt på plass.

Så vidt jeg vet har denne kvintetten aldri spilt live sjøl om de åpenbart stortrivdes med de elleve låtene til sjefen. Både Metheny, både på straight gitar og hans umiskjennelige gitarsynth, Moran, på akustisk og elektrisk piano, og Richardson får masse plass til å fortelle hva og hvem de er i et moderne og melodisk musikalsk landskap som helt tydelig byr på herlige utfordringer for alle.

»Shift» er ei lita og bortimot hemmelig musikalsk perle med noen av jazzens aller største stjerner i ei flott gjesterolle og med en altsaksofonist og komponist som fortjener mye mer oppmerksomhet enn det han har fått.

