Seks år gamle Bridger reddet lillesøsteren fra hundeangrep - hylles som en helt av kjendisene

Bridger Walker satte søsterens liv foran sitt eget.

«9. juli reddet min seks år gamle nevø, Bridger, lillesøsterens liv ved å gå mellom henne og en angripende hund. Etter å ha bli bitt flere ganger i ansiktet og hodet, tok han tak i søsterens hånd og løp med henne for å holde henne trygg. Han sa senere: Hvis noen måtte dø, tenkte jeg at det bør være meg».

Slik beskriver Instagram-brukeren Nicole Walker hendelsen som førte til at seks år gamle Bridger Walker fikk mer enn 90 sting i ansiktet etter en to timer lang operasjon.

I innlegget - som har nådd ut til over én million mennesker - har hun delt flere bilder av tantebarna fra både før og etter angrepet, som viser hvordan nevøens ansikt ble brutalt skadet av hunden.

Saken er omtalt av blant andre CNN og CTV.

Hylles som en helt

Tanten har også tagget flere kjendiser som har spilt superhelter i Marvel-filmene, og skriver at hun «vil at alle de andre superheltene skal få vite om den nyeste superhelten».

Det har flere av dem åpenbart gjort, og i kommentarfeltet har blant andre Mark Ruffalo (52), som spiller The Incredible Hulk i Avengers-filmene, lagt igjen en hilsen.

Mark Ruffalo er blant kjendisene som har sendt en hilsen til seksåringen. Foto: Marco Ugarte (AP via NTB Scanpix)

«Mennesker som setter andre foran seg selv er de mest heroiske og omsorgsfulle menneskene jeg vet om. Jeg respekterer og beundrer motet og hjertet ditt. Ekte mot er ikke å dominere mennesker, motarbeide mennesker eller gå rundt som en tøff fyr. Ekte mot er å vite hva som er rett, og å gjøre det selv om det kanskje kan ende opp med å skade deg på noe vis», skriver skuespilleren til den modige seksåringen.

Også Anne Hathaway (37) har delt en hilsen - til tross for at hun i rollen som Catwoman fra «The Dark Knight Rises» er en del av DC Comics-universet, ikke Marvel.

«Jeg er ikke en Avenger, men jeg kjenner igjen en superhelt når jeg ser en. Jeg kan bare håpe at jeg er halvparten så modig som deg i livet mitt, Bridger», skriver hun i et eget Instgram-innlegg dedisert til seksåringen.

Hilsen fra Captain America

Chris Evans (39), som mange kjenner som Captain America, har på sin side sendt en videohilsen til Bridger.

Videohilsenen er delt av seksåringens tante på Instagram, der man kan se hvordan Bridger sitter i et Captain America-kostyme og ser på videoen sammen med lillesøsteren sin.

«Samtale med Captain America. Det finnes ingen ord. Vi er så, så takknemlige», skriver hun.

– Jeg leste historien din og så hva du gjorde. Jeg er sikker på at du har hørt dette mye de siste dagene, men la meg bli den neste til å fortelle deg dette: Du er en helt. Det du gjorde var så modig og uselvisk. Søsteren din er så heldig som har deg som storebror, er blant det Evans sier, før han legger til at han skal sende et autentisk Captain America-skjold til ham.

Overfor CNN forteller familien at også stjerner som Tom Holland (24), Hugh Jackman (51) og Zachary Levi (39) har tatt kontakt med dem.

På bedringens vei

Bridgers historie har nådd ut til mange mennesker, og gjennom Instagram oppdaterer tanten hans følgerne om hvordan det går med seksåringen.

For tre dager siden skrev hun at arrene gror fint, og at han er oppegående og jevnt over en frisk og fornøyd gutt.

«Han kan ikke smile for bredt enda, men han flirte da jeg leste kommentarene deres til ham», er blant det hun skrev.

Videre oppfordret hun alle som ønsker å hjelpe til om å sende bilder av kule steiner de kommer over, ettersom Bridgers er svært begeistret for nettopp steiner.