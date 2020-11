Seksuell lek og nakenhet forbys i mange barnehager. Eksperter mener barn hemmes av redde voksne

På 80-tallet løp barnehagebarna rundt nakne i sommervarmen og lekte «doktor» på «hemmelige» rom. I dag er det forbudt i mange barnehager, og ekspertene advarer om svært negative konsekvenser.

– På 80-tallet var det vanlig at barna lekte doktorleker, både hjemme og i barnehagen. De som jobbet i barnehager hadde et avslappet forhold til den typen lek, men også til at barn utforsker kroppen sin, som jo er helt vanlig.

Margrete Wiede Aasland er utdannet pedagog, med spesialistutdanning i sexologisk rådgivning, og regnes som en av Norges fremste eksperter på barn og seksualitet.

Selv om det er mange år siden hun selv jobbet i barnehage, husker Aasland godt tiden da doktorlekene var en naturlig del av barnas lek.

– På sommeren løp barna gjerne nakne ute gjennom vannsprederen hvis det var varmt. Det var ikke noe tema, sier Aasland.

Men så kom 90-tallet og Bjugn-saken, hvor en barnehageassistent ble anklagd for seksuelle overgrep mot over 30 barn. Saken satte agenda for en helt ny debatt rundt etterforskning av seksuelle overgrep.

LES OGSÅ: Unge har mindre sex. Dette tror ekspertene er årsaken

Debatten var viktig, men ble samtidig altoverskyggende, sier Aasland, og får støtte av barnehagelærer Pia Friis, fagkonsulent i barnehagestiftelsen Kanvas.

- Plutselig ble alle redde, både barnehagepersonell og foreldre. Før tenkte vi at det var helt naturlig og uskyldig at barn var nakne, lekte doktorlek og onanerte. Men da ble det plutselig satt i sammenheng med overgrep og voksen seksualitet, noe som er helt feil, sier Friis.

Les mer Unge har mindre sex: - I stedet for å utforske seksualiteten sin fysisk, har mange sin første seksuelle erfaring på nett

– Barn blir hemmet av voksnes frykt

Mens unger på 80-tallet kunne leke ganske fritt bak lukkede dører, så lenge voksne sørget for trygge rammer, forteller ekspertene at mange barnehager forbyr såkalte «doktorleker» i dag.

– Barn blir hemmet av at voksne er redde. Barna leker og utforsker, øver seg i lyst, grenser og kontroll, men blir stoppet av voksne som ikke tør å la dem utfolde seg, sier Aasland, som har skrevet tre bøker om barn og seksualitet, «Barna og seksualiteten», samt en fagbok om seksuelle overgrep mot barn og en barnebok om begge tema sammen med Eli Rygg.

Friis vet at seksualitet er et ikke-tema i mange barnehager i dag.

- De ansatte vil eller tør ikke snakke om det, og vet heller ikke hvordan de skal snakke om det. De vet ikke forskjell på sunn, normal seksuell lek og bekymringsfull eller skadelig seksuell lek. Så da sier de bare at det ikke er lov, slik at de føler de «er på den sikre siden», forteller Friis.

LES OGSÅ: Sexologene forteller: Dette har endret seg de siste ti årene

Barnehagelærerutdanningen har fra ingenting til lite om barns seksualitet og forebygging av overgrep, og da er det ikke rart at ansatte blir usikre i møte med den seksuelle leken, sier Friis.

- Men barn er født med seksuelle følelser, det er ikke noe som kommer i puberteten. Derfor må vi forstå og møte barn i deres seksuelle utforskning i barnehagealderen, sier Friis.

Redselen for at slike leker skal kunne føre til overgrep, er ubegrunnet, mener ekspertene.

- Barn leker seksuelle leker fordi de har behov for å utforske og lære om kropp, følelser og grenser og erfare normaliteten av dette sammen med andre. Barn leker, de har ikke sex. Det er det de voksne som har.

- Vi må huske på at det er nysgjerrigheten som er drivkraften til barn. Slik er det med all lek og utforskning hos barn, de er nysgjerrige. Dette gjelder også den seksuelle leken. De har ikke fordommer og tabu, det er det vi voksne som har. De aller fleste har lekt slike leker, sier Friis.

Denne nysgjerrigheten er helt normal og lekene blir derfor en viktig del av barns utvikling.

- Det er først når vi sammenligner barns seksuelle lek med voksnes seksualitet at vi trår feil, sier Friis, og fortsetter:

- Når barn leker doktorleken så er det fordi de vil lære om kroppen sin og andres kropper. Det må vi la dem gjøre, men voksne må være påpasselige slik at de føler seg trygge og passe på at alle er med på leken frivillig.

Forventet seksuell atferd hos barn 0-5 årsalder ↓ Klikk for å ekspandere faktaboksen Rører eller gnir på sine genitalier, når de skifter bleie, hviler, er spent, opphisset eller redd.

Utforsker forskjellen mellom gutter og jenter, menn og kvinner.

Berører genitalier til voksne og barn som de kjenner godt.

Utnytter muligheten til å se på nakne mennesker.

Spør om pupper, genitalier, samleie, hvordan barn blir til.

Interessert i å se på at andre går på do.

Interessert i egen avføring.

Stikker/putter ting i anus eller vagina på seg selv eller andre barn, av nysgjerrighet eller utforskningsbehov.

Å ha ereksjon.

Leker doktorleker, undersøker andres kropper.

Bruker seksuelle ord eller ulike ord på genitalier.

Interessert i "å føde barn". Hentet direkte fra Hentet direkte fra Margrete Wiede Aaslands bok, "Barna og seksualiteten".

Friis advarer mot å nekte barn og leke seksuelle leker.

- Hvis barn ikke får leke seksuelle leker av omsorgspersonene rundt barna og de heller ikke snakker med dem om kropp, grenser og seksualitet, så overlater vi kunnskap om kropp. grenser og seksualitet til barna selv. Det gir dem ingen god bagasje inn i pubertet og voksenliv. Når barna kommer i førpuberteten vil de som regel ikke snakke med foreldrene sine om dette temaet, da har det blitt for privat og flaut.

Møter mye motstand

Friis og Aasland har de siste årene gjort det til en kampsak å ta tilbake barns positive seksualitet, altså den naturlige utforskingen og nysgjerrigheten barn har på kropp, nakenhet og seksualitet.

De vil ha den inn i alle landets barnehager, ikke bare ved skape rom for at barn skal få utvikle og utforske, men også ved å sette kunnskap på agenda.

Derfor skriver de bøker, holder foredrag og utdanner fagpersonell, slik at doktorlekene trygt kan gjenerobre norske barnehager.

LES OGSÅ (+): Mener voksne misforstår hvorfor unge sender nakenbilder

Målet er at barnehagepersonell skal snakke med barna om kropp og seksualitet.

– Lær barna hva kjønnsorganene heter. Fortell dem hvordan barn blir til, og gjør det på en ordentlig måte. Ikke bruk ord som «private deler» eller si at barn blir til fordi det ligger «et frø i magen». Fortell sannheten, men gjør det på en måte som små barn forstår, sier Friis.

Hvis barna vil leke seksuelle leker, hvor de kler av seg eller utforsker seg selv og andre barn, så bør det også være lov, mener Friis. De ansatte i barnehagens jobb er å sørge for at enhver lek foregår under trygge rammer og tydelige grenser, og det samme gjelder når barna lukker døra for å leke doktorleken.

- Da kan voksne banke på og se inn av og til og forsikre seg om at alle har det bra og at ingen er ufrivillig med på leken og at ingen skader hverandre, råder Friis.

LES OGSÅ: Denne teknikken kan redde sexlivet ditt

Når Friis holder foredrag om seksuell lek i barnehager, og kommer med disse rådene, møter hun ofte motstand.

– Men jeg har aldri hørt et faglig argument for å forby seksuell lek. Det er alltid argumenter basert på tabu, frykt og fordommer, ikke basert på forskning eller faglig kompetanse.

Les mer Legevaktsjef er bekymret for ungdom: - Sex har blitt underholdning

Tre konsekvenser av seksuell lek og læring

Forskning viser at barn som lærer om kropp og seksualitet, samt får et språk rundt dette, i større grad har tre ting til felles:

De debuterer senere seksuelt - og bruker oftere beskyttelse når de har sex. De er mindre opptatt av porno. De sier fra tidligere om seksuelle overgrep.

– Du risikerer altså å få barn som er trygge på seg selv og sin egen kropp, som har et positivt forhold til det og som sier lettere fra hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep. Det er det forskningen viser, sier Aasland.

Les mer - Det ungdom kaller «å ha det dårlig» i dag, er noe annet enn på 70-tallet

En norsk studie publisert i 2016, viste at det i gjennomsnitt tar 17 år før barn som utsettes for overgrep, forteller om det.

Aasland har jobbet med overgripere, som alle hadde innrømmet det de hadde gjort og ønsket å jobbe med seg selv for å slutte å begå nye overgrep.

- De fortalte på direkte spørsmål at de opplevde at barn med lite kunnskap om seksualitet og dårlig ordforråd om egen kropp, var enklere å lokke, lure og true til å delta, sier Aasland, og fortsetter:

- Altså er det helt motsatt av hva mange tror. Barn som har trygge voksne og snakke med om seksualitet, forplantning og kjønnsorganene og som har lært om gode, vonde, lovlige og ulovlige hemmeligheter og berøringer, har lettere for å si fra om de har vært utsatt for seksuelle overgrep, sier Aaasland.

Hun trekker frem én av mange historier hun kjenner til fra barnehager hun har besøkt, hvor et barn greide å si fra fordi hun hadde fått kunnskap og trygghet fra de ansatte i barnehagen:

– Det var en førskolelærer som fortalte om en fire år gammel jente som satt på fanget til den voksne, og spurte: Kan livmoren min gå i stykker hvis pappa putter fingeren i tissen min?

Jenta spurte etter at hun hadde lært hvordan barn kan bli til, og blitt fortalt at babyen vokser inne i livmoren, men også fordi de hadde snakket om seksualitet og kropp på en måte som gjorde at hun følte seg trygg nok til å spørre.

– De barna som ikke kan noe om seksualitet og kropp, de skammer seg lettere og tør ikke si fra om det de opplever som vondt. Og det er hele poenget mitt: For å lære om det som ikke er greit, må de først lære om det som er greit.

Derfor vil Friis og Aasland at barns seksuelle helse og forebygging av overgrep må inn i årsplanen i alle barnehager. Det gir forpliktelser til de ansatte og informasjon til foreldrene.

- Potensielle overgripere vil heller ikke søke jobb i en barnehage der barn får kunnskap om kropp, grenser og overgrep, sier Friis.

Foreldre som nekter

Aasland og Friis kjemper for at voksnes frykt ikke skal begrense barnas utvikling. De har støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet, som i sin strategiplan for seksuell helse skriver følgende:

«Kunnskap om kropp, følelser og relasjoner er viktige forutsetninger for at barnet utvikler mestringskompetanse for egen helse, og legger grunnlaget for en helsefremmende livsstil og valg senere i livet».

Med økonomisk støtte fra helse- og omsorgsdepartementet, har Friis utviklet et verktøy som heter «Snakk med barn», hvor målet er å gi barn god seksuell helse, samt forebygge seksuelle overgrep og vold mot barn. Verktøyet er gratis for alle.

Aasland fikk nylig støtte til å undervise lærerskole-elever om den positive seksualiteten, da dette knapt står i lærerplanen deres fra før av.

– Hva med foreldrene til barna i barnehagen? Er de positive til doktorleker og nakenhet på varme sommerdager?

– Når vi forteller om de positive konsekvensene av å lære barn om seksualitet og kropp, er de fleste positive. Hvis noen da er uenige, oppfordrer jeg til videre dialog mellom barnehageansatte og foreldre for å komme til enighet, sier Friis.

Les mer Kjefter du på barna dine? Derfor advarer ekspertene – og dette bør du helst gjøre

Hvis en forelder sier at barnet ikke får løpe rundt naken eller ikke får delta i noen form for seksuell lek, minner Friis om at foreldre ikke kan forby annen form for lek i barnehagen, for eksempel å leke med dukker eller å huske.

- Mange sier at barn ikke kan være naken ute i barnehagen, for eksempel på en varm sommerdag under vannsprederen, fordi de er redde for at en overgriper skal ta bilder. Men da må vi huske på at de fleste mennesker som går forbi en barnehage ikke er overgripere, men at overgripere, ifølge Kripos, heller sitter foran nettet og laster ned overgrepsbilder. Så den frykten hos voksne er ganske ubegrunnet og barna betaler prisen ved at de ikke får oppleve å løpe frydfylt naken gjennom iskaldt vann.

Barn trenger å erfare kroppslighet sammen med andre barn for å bli trygge på og glad i sin egen kropp og erfare at nakenhet ikke er skambelagt, mener ekspertene.

- Men man kan bli enige med foreldrene om at barnet skal ha på seg truse, for eksempel, hvis det er veldig viktig for foreldrene. Barnet tar ikke skade av det. Men jeg er opptatt av å normalisere denne typen lek, og det får vi ikke til hvis vi skal etterkomme krav fra den enkelte forelder om at «mitt barn får ikke lov til å leke doktorleken», sier Friis, og fortsetter:

- Jeg mener at barn som har lyst til å leke doktorleker eller andre seksuelle leker, bør få lov til det i barnehagen. Så må vi ha en dialog med foreldrene slik at de forstår hvorfor denne leken er viktig. Hvis foreldre er uenige får vi akseptere uenigheten, men likevel ta vare på barnets beste. Her er det ingen fasitsvar eller løsninger, men FN`s Barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å uttale seg om forhold som angår det. Så får barnehageansatte og foreldre finne den beste løsningen for barnet.

Friis vet at hun vil møte motstand når hun sier dette, men etter over 40 års erfaring med barnehagebarn, er hun sikker i sin sak:

– Vi må stå opp for barna og vi må tørre å stå i diskusjonen.

Aasland er enig.

– Vi kan ikke begrense barnas utvikling fordi voksne er redde. Det barn gjør når de leker doktorlek, er å øve seg i lyst, kontroll og grensesetting, og det er viktig for å utvikle en trygg holdning til egen kropp og seksualitet.

Les mer Menn og deres penis: – Et symbol for potens, maskulinitet og styrke

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget