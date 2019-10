Selena Gomez avviser alle ryktene

- Jeg er på Gud sin timing, ikke min, skriver Disney-stjernen på Instagram.

Det ser ut til at den tidligere Disney-stjernen og den verdenskjente artisten Selena Gomez (27) begynner å gå lei av romanseryktene som stadig svirrer rundt henne.

Nylig ble den 27 år gamle «Lose You To Love Me»-sangeren koblet opp mot ekskjæresten Samuel Krost, etter at flere utelandske medier begynte å spekulere på om de hadde funnet tilbake til hverandre etter at de ble observert sammen i New York.

Året før herjet også ryktene om at hun hadde funnet tilbake til ekskjæresten Justin Bieber, etter at de ble observert sammen en rekke ganger kort tid etter at hun hadde gjort det slutt med artisten The Weeknd.

- Singel i to år

På Instagram onsdag kveld tar superstjernen bladet fra munnen, og legger lokk på spekulasjonene en gang for alle.

- Jeg dater ingen. Jeg har vært singel i to år. Jeg er Gud sin timing, ikke min, skriver superstjernen på historiefunksjonen på Instagram.

Synger om bruddene

At Selena Gomez ikke har tid til en kjæreste for øyeblikket, er kanskje ikke rart. I disse dager er hun nemlig travelt opptatt med å promotere sine to nye singler, «Lose You To Love Me» og «Look At Her Now».

De to låtene, som ble sluppet tidligere denne måneden, har skapt mange spekulasjoner om hvor vidt de er rettet mot Gomez sine to ekskjærester, Justin Bieber og Abel Tesfaye - bedre kjent som The Weeknd.

Begge sangene handler om kompliserte forhold og såre brudd, og det er ingen hemmelighet at det har vært svært turbulent rundt begge de to tidligere forholdene til Gomez.

I 2010 skapte Gomez og Bieber de aller første overskriftene som par, før de brøt offentlig i 2013 etter mye frem og tilbake. Gomez var imidlertid singel en stund etter bruddet med Bieber før hun fant tonen med sangeren The Weeknd i 2016. Ti måneder senere gikk duoen hvert til sitt.

Åpen for romanse

Til tross for at 27-åringen nå avkrefter mulige romanserykter, legger hun ikke skjul på at hun er åpen for å treffe en potensiell kjæreste.

I forbindelse med promoteringen av hennes to nye låter, gjestet hun det populære radioprogrammet «Zach Sang Show». Der åpnet hun blant annet opp om hva hun ser i drømmemannen.

- Jeg har vært super, supersingel i to år nå, og jeg er spent på hvordan det vil bli når jeg møter min neste kjærlighet, sier sangstjernen i radioprogrammet, gjengitt av The Press and Journal, før hun fortsetter:

- Jeg vil at det skal være ekte, og at man ikke er avhengig av hverandre. Det må ikke være rotete, og man må kunne kommunisere. Når man blir eldre, finner man mennesker som faktisk er bra for deg, mennesker som er på samme bølgelengde.