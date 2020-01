Selena Gomez med harde anklager: - Jeg var et offer for en type mishandling

- Jeg følte at jeg ikke fikk en respektfull avslutning, sier Selena Gomez om bruddet med Justin Bieber.

Nylig kom den tidligere «Disney»-stjernen og sangeren Selena Gomez med en rekke nye singler som gikk raskt til topps på hitlistene.

«Look At Her Now» og «Loose You To Love Me» er blitt tatt med storm - like raskt som spekulasjonene om hvem hun synger om startet å herje.

I et nylig intervju med radiostasjonen NPR avslører Gomez at låtene er noen av hennes mest personlige låter, og innrømmer at de omhandler ekskjæresten Justin Bieber.

Turbulent forhold

I en syvårs periode, fra 2011 til 2018, skapte Gomez og den verdenskjente popstjernen Justin Bieber jevnlig overskrifter med deres turbulente forhold.

Duoen hadde et av-og-på-forhold frem til de gikk fra hverandre for godt i mars 2018. To måneder senere skapte Bieber enda flere overskrifter da det ble kjent at han allerede hadde gått videre og funnet kjærligheten med supermodellen Hailey Baldwin, som han giftet seg med samme år.

Kjærlighetshistorien mellom Gomez og Bieber er dermed blitt en stor snakkis, og nå letter Gomez drastisk på sløret.

- Jeg var et offer

I radiointervjuet forteller Gomez for første gang hvordan hun opplevde forholdet og bruddet med Justin Bieber.

- Det er farlig å ha en mentalitet hvor du ser på deg selv som et offer. Og jeg prøver ikke å være respektløs, jeg føler jeg var et offer for en type mishandling, hevder hun.

- Er det psykisk vold du snakker om? spør radioverten.

- Ja, og jeg tror det er noe som … Jeg måtte finne en måte å forstå det på som en voksen. I tillegg måtte jeg forstå valgene jeg tok, selv om jeg definitivt ikke vil bruke resten av livet mitt på å snakke om dette, sier Gomez.

EKSKJÆRESTER: Selena Gomez og Justin Bieber gjorde det slutt i mars i 2018 etter et av-og-på-forhold i syv år. Foto: NTB Scanpix

Gomez understreker at hun følte seg lite respektert av Justin Bieber etter bruddet.

- Jeg følte at jeg ikke fikk en respektfull avslutning, og jeg har akseptert det, men jeg vet at jeg trengte en måte å si noen ting jeg skulle ønske ble sagt, forklarer hun og fortsetter:

- Jeg føler dette var en fin måte å bare si «Du vet, det er over og jeg forstår det, og jeg respekterer det, og nå er jeg her i starten av et helt nytt kapittel», sier hun.

- Jeg elsket Selena

Foreløpig har ikke Justin Bieber kommentert påstandene Selena Gomez retter mot ham.

Kort tid etter at han giftet seg med Baldwin lettet han imidlertid på sløret om de mange ryktene som herjet rundt ham og Gomez på den tiden.

I et kommentarfelt på Instagram svarte popstjernen følgende til fansen:

- Hvorfor skulle jeg gifte meg med noen for hevn overfor en ekskjæreste? Jeg elsket og elsker virkelig Selena. Hun vil alltid ha en plass i hjertet mitt, men jeg er over meg av forelskelse i kona mi, og hun er det beste som har skjedd meg, skrev han, ifølge magasinet Seventeen.