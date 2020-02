Selskap har skapt «damer som ser nesten helt virkelige ut»: – Si hei til fremtidens «virtuelle intimitet»

I tyve år har ekspertene ventet på «VR-revolusjonen». Pornobransjen meldte seg på for fem år siden, og kan allerede gi brukerne en følelse av å ha sex med en annen person – selv om de sitter helt alene i stua.

Se for deg at du sitter i en sofa hjemme i leiligheten din, helt avkledd. Du ser rundt i rommet og ser ei naken dame komme mot deg. Hun setter seg på fanget ditt, og dere begynner å ha sex.

Hun stønner og beveger seg i takt med deg. Det kjennes helt ekte ut, med unntak av én ting: Du kan ikke ta på dama.

Hvorfor ikke?

Fordi hun ikke er virkelig. Hun eksisterer kun i en virtuell virkelighet (VR).

Se hvordan porno-VR-aktøren Virual Mate presenterer sitt produkt:

Varslet «VR-revolusjon» på 90-tallet

Hva er det egentlig som skjer i kroppene våre når vi har sex?

Vi kjenner jo til det mest opplagte: Tenning, velvære, orgasme. Men alt dette kan man jo oppnå på egenhånd, selv om det ikke alltid er like spennende.

Men hva hvis vi skrur opp opplevelsen to hakk? Hva om du tar på deg VR-briller og går inn i en verden som kanskje er bedre enn virkeligheten, hvor du kan velge sexpartner fra øverste hylle og, i all hovedsak, kun fokusere på å tilfredsstille deg selv?

Det er mange år siden ekspertene varslet om at «VR-revolusjonen» er på vei. Og på mange områder, eksempelvis innenfor forskning, medisin og utdanning, har VR brakt med seg mange nye muligheter.

Hjemme hos Kari og Ola Nordmann, derimot, er det få VR-briller å spore.

«Virtual reality», på norsk «kunstig virkelighet», handler om interaktive opplevelser. Gjennom VR-briller kan du oppleve omgivelsene tredimensjonalt og bevege deg rundt i virtuelle verdener, som for mange oppleves som veldig virkelighetsnære.

– Vi har kommet veldig langt siden 90-tallet, da de første overskriftene om «VR-revolusjonen» kom. Nå brukes VR til mange ting, for eksempel til dataspill og hjemmekino, og de fleste som prøver det, blir veldig imponert, sier Knut Øverbye, VR-ekspert og doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo, til Nettavisen.

LES OGSÅ: En matematisk algoritme avslører hvordan vi velger kjæreste: - Enkelte blir veldig provosert

Salget av VR-utstyr er på vei opp, men det er fortsatt få nordmenn som eier VR-briller. I dag brukes det mest i næringslivet.

– VR er vanskelig å markedsføre, hovedsakelig fordi du ikke skjønner det ordentlig før du prøver det selv, sier Øverbye.

– Hvor realistisk er opplevelsen av å være i en VR-verden?

– Det varierer fra person til person. Jo mindre erfaring du har med 3D, dataspill og lignende, jo mer realistisk vil du nok oppleve det som. Hvis det er første gang du prøver noe sånt, vil du nok bli overrasket.

Opplevelse av å ha sex på ekte

VR brukes altså hovedsakelig til visualisering, slik at man kan teste alt fra psykologiske eksperimenter til nye kjøkkenløsninger.

Men da teknologien ble tilgjengelig, tok det ikke lang tid før pornobransjen kom på banen. VR-porno har eksistert siden 2015, og blir stadig mer populært. Men klart, det er fortsatt ikke sånn at hvermannsen løper hjem til VR-briller og «Cindy» hver eneste kveld.

LES OGSÅ: Disse faktorene øker risikoen for utroskap i et parforhold

Brillene er nemlig relativt dyre, så de aller fleste nøyer seg med «vanlig» porno. Men markedet er likevel såpass voksende at smarte hoder kontinuerlig jobber med neste steg, nemlig VR-sex.

Ved å synkronisere sexleketøy opp mot VR-porno, skal man kunne gi brukerne en opplevelse av å ha sex nesten på ekte.

Hovedsakelig brukes to typer sexleketøy: «Fleshlight», en lommelyktformet boks med en myk kjerne og pulserende vegger, og en vibrator med roterende topp. Sexleketøyene skal i teorien kunne reagere synkront med bevegelsene på skjermen.

– Kjenner dybde, fart og styrke

De ivrigste brukerne har faktisk donert penger til å lage «Virtual Mate», verdens første såkalte «virituelle intimitetsystem».

Her kan du velge blant et utvalg damer, eventuelt kan du selv skape en karakter basert på en kjendis. Ifølge selskapet har de lykkes i å skape «damer som ser nesten helt virkelige ut».

Deretter trer du et lommelyktformet sexleketøy på penis, som du kobler til smarttelefon eller PC via bluetooth. Når de er koblet opp og du har på VR-brillene, skal det oppleves som din utvalgte «dame» faktisk har sex med deg.

«Akkurat som en virkelig person, så kan din «Virtual Mate» kjenne din dybde, fart og styrke,» skriver nettstedet.

VIRTUAL MATE: Din «Virtual Mate» kan kjenne din dybde, fart og styrke,» skriver nettstedet. Foto: Skjermdump Virtual Mate

VR-sex krever riktignok litt «orging» i forkant. Du må velge dame (eller film, hvis du bruker andre system) plassere sexleketøyet riktig og koble det til VR-brillene via bluetooth.

Men «vanlig» sex krever jo litt forarbeid det også, i alle fall hvis man har vært sammen i noen år, så kanskje noen vil foretrekke en runde VR-sex fremfor ekte vare?

Dette skjer i kroppen når vi har sex

– Nei, det tror jeg ikke. De vil aller fleste vil alltid ønske å ha et annet menneske der, for sex handler om så mye mer enn selve akten.

Det sier Trude Slettvoll Lien, spesialist i sexologisk rådgiving ved Sex og samfunn-klinikken i Oslo. Hun er ikke i tvil: VR-sex kommer aldri til å «ta over» for sex mellom to mennesker.

– Sex med et annet menneske handler om å bli bekreftet, det handler om å bli sett og anerkjent av en annen.

Når vi har sex med noen vi er tiltrukket av fordi vi har lyst, så skjer det mye inne i kroppene våre.

– Først og fremst opplever vi anerkjennelse, både fordi vi blir møtt på egne behov, men også fordi vi får gleden av å tilfredsstille den andres behov.

IKKE BEKYMRET: Trude Slettvoll Lien er spesialist i sexologisk rådgivning og jobber ved Sex og samfunn-klinikken i Oslo. Foto: Sex og samfunn

Selve orgasmen utløser dopamin (også kjent som lykkehormonet), såkalte nevrotransmitter som i hovedsak gjør oss lykkelige, oppstemt og, ikke minst, sugen på mer. I tillegg skilles det ut oxytocin, også kjent som kjærlighetshormonet.

LES MER: Dette skjer i kroppen når vi har sex

Hudkontakt og fysisk nærhet med et annet menneske utløser imidlertid enda mer av disse hormonene, spesielt oxytocin.

Oxytocin utløses nemlig spesielt ved kroppskontakt og kos. Hormonet gjør at vi føler oss avslappet og kjærlige – og forsterker følelsen av kjærlighet og samhørighet mellom deg og partneren din.

Slettvoll Lien lar seg derfor ikke rive med av «Virtual Mate» sine oppfordringer om å «si hei til fremtidens virtuelle intimitet».

– Kanskje kan det være kult å ha prøvd VR-sex, men i det lange løp så er det nok ingen som ønsker seg et sexliv med en maskin.

– Bare fantasien som setter grenser

VR-ekspert Øverbye kan ikke uttale seg spesifikt om VR-sex, men han trekker frem to utfordringer i teknologien som forhindrer VR-verdener fra å bli optimale.

– Det er utfordrende å utvikle god teknologi for lukt og berøring. Rent teknisk er det kjempevanskelig, og bransjen er langt unna å finne en løsning. Kanskje greier de det aldri.

For de mest teknofile av oss, er VR likevel et spennende område. For hvis man kan skape verdener og «mennesker» som oppleves som virkelige, hvor setter vi grensen?

- Man kan skape nye møteplasser mellom mennesker som oppleves som svært virkelighetsnære. I tillegg til å snakke kan man bruke kroppsspråk og snart også ansiktsuttrykk og øyekontakt. Slik kan det nesten oppleves som man er til stede med noen andre, selv om de kanskje er tusenvis av mil unna, sier Øverbye.

– Hvis stadig flere velger å tilbringe mer tid i en VR-verden fremfor den virkelige verdenen, er det positivt eller negativt?

– Begge deler, vil jeg si. Noen kan få nye vennskap og relasjoner over nett, men det kan jo ta for mye plass. Det er snakk om måtehold, man bør ikke erstatte VR med menneskemøter og andre relasjoner.

Hva med de som aldri har sex?

Det er kanskje lite sannsynlig at mennesker med aktive sexliv skulle foretrekke VR-sex fremfor ekte vare, men hva med den gruppen som ikke har sex med andre? Er ikke VR-sex da et godt alternativ?

– Jo, det kan det være. Det er positivt at det som i all hovedsak er sex med seg selv kan gi en følelse av at andre er til stede, sier Slettvoll Lien.

LES OGSÅ: Sexordbok: Dette er ordene du ikke bør google på jobb

I Norge har vi ingen rapporter som virkelig kartlegger folks sexliv. Derfor vet vi heller ikke hvor mange av oss som har et aktivt sexliv – og hvor mange som ikke har sex i det hele tatt.

– Men vi vet at det er en gruppe som ikke har sex med andre, vi vet bare ikke hvor stor den er, sier Slettvoll Lien.

Eksempelvis kan mennesker med store funksjonsnedsettelser kanskje nyte godt av VR-porno og VR-sex.

– Jeg sier ikke at de som har kroppslige og fysiske utfordringer ikke kan ha aktive sexliv, for det er det mange som har. Samtidig vet vi at flere sliter fordi de har funksjonsnedsettelser som gjør det praktisk vanskelig å ha et aktivt sexliv. Og da kunne VR spilt en viktig rolle, også for helsepersonell, som skal assistere den trengende.

Bekymret for unge

Konseptet «virtuell sex» er imidlertid langt fra nytt, selv om de færreste har gått så langt som å anskaffe seg en «virtuell partner».

Virtuell sex innebærer alt fra sending av nakenbilder til god, gammeldags «webcam-sex» – og her er det mange som deltar.

Ekspertene har imidlertid uttrykt bekymring over at man flytter det seksuelle fra soverommet til en skjerm, spesielt når det kommer til unge mennesker.

– I stedet for å utforske seksualiteten sin fysisk, gjerne sammen med en annen person, er det nå mange som har sin første seksuelle erfaring over nett, uttalte helsesykepleier Anne Holter Bentzrød, rådgiver i Ung.no og helsesykepleier ved Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås, til Nettavisen i 2019.

LES OGSÅ: Derfor har unge mindre sex enn før

Slettvoll Lien deler bekymringen.

– For noen er det veldig fint å kunne ha seksuelle opplevelser over nett, men man mister mye: Nærhet, samarbeid og den sosiale treningen som ligger i å flørte, prøve seg frem og forholde seg til andre mennesker – både sosialt og seksuelt.

Hun trekker frem en opplevelse fra hun besøkte en videregående skole for noen år siden, hvor hun snakket om viktigheten av samtykke ved sex.

– Jeg snakket om hvor viktig det er å sjekke at den andre er med, og så var den gutt som rakk hånda i været og spurte: «Men blir det ikke veldig rart å avbryte med å sende en SMS og spørre om det?»

Selv om det kan være morsomt og spennende å utforske det som finnes innenfor virtuell sex, anbefaler sexologen helt klart å prøve seg frem i virkeligheten:

– Vi mister kompetanse hvis vi fjerner oss fra menneskemøter og gjør ting via en skjerm. Hvis du er ung, er dette trening du trenger. Alle har vært nødt til å øve seg på dette, og man skal prøve og feile litt, sier Slettvoll Lien, og avslutter:

– Vi trenger å bli sett, møtt og anerkjent av andre mennesker. Det får du ikke på samme måte via en skjerm.