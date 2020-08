Selskap venter på godkjenning av revolusjonerende Alzheimers-behandling: – Kan være et dramatisk gjennombrudd

Kan være gode nyheter for pasienter i en tidlig fase av Alzheimers sykdom.

Det sveitsiske selskapet Biogen har sendt ut en pressemelding om et mulig gjennombrudd for Alzheimers-behandling.

Det er legemiddelet 'aducanumab' som Biogen har søkt de amerikanske legemiddelmyndighetene, også kalt FDA, om lisens for.

Legemiddelet skal kunne bidra til at man bremser sykdomsutviklingen for Alzheimers sykdom i tidlige faser.

– Det vil gjøre at man lenger kan bevare funksjoner som hukommelse og andre praktiske funksjoner som gjør at man klarer å leve et uavhengig liv, som å gå i banken, eller bruke pc, forklarer Dag Aarsland.

Han er professor ved King’s College London og overlege og forskningsleder på SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling).

Holdt på å bli skrotet

Likevel har det vært en trøblete vei til mål, og det er nettopp vi nå venter i spenning.

Bakgrunnen er at selskapet ikke har gjennomført en fullstendig studie etter opprinnelig protokoll, som vil si den planen som var lagt opp ved studiestart.

– Dette var et prosjekt hvor man med et nytt type medikament behandlet pasienter med begynnende Alzheimers sykdom i litt ulike faser. Etter hvert som man ble trygg på medisinen har man rett og slett justert på behandlingen og begynt med en ny gruppe med en mer intensiv behandling, forteller Tormod Fladby, professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo og leder for nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus.

Da de første resultatene ikke viste noen umiddelbar effekt, ble det bestemt at utprøvingen skulle stanses. En avgjørelse som skapte stor skuffelse blant forskere verden over.

Snudd på hodet

I etterkant ble likevel hele prosjektet analysert, både de som hadde fått ny behandling og de som hadde blitt behandlet i første runde. Det sørget for å snu hele prosjektet på hodet - igjen.

– Da kom det frem ganske tydelige, signifikante og positive resultater for pasientene som var blitt behandlet med et mer oppdatert regime. Når man så på de av pasientene i den første serien som hadde fått den mer intensive behandlingen hadde de også fått de samme positive resultatene, forteller Tormod Fladby.

Han mener det er uheldig når slike forskningsprosjekter stanses underveis før fullt datasett er samlet inn, men forklarer det med at det ofte er svært kostbare studier og at selskapene bak naturlig nok krever klokkeklare resultater for å fortsette.

– Vil gå gjennom dette med lys og lykter

Nå har resultatene, nærmest mot alle odds, gjort at man øyner håp om at dette er et stort gjennombrudd.

Likevel må man vente med jubelen, for ettersom forskningen har blitt justert underveis, har de amerikanske myndighetene en jobb å gjøre.

– FDA vil gå gjennom data grundig og med et kritisk blikk, og derfor kunne si i hvilken grad disse dataene som de har fått oversendt holder og har positiv effekt, forteller Aarsland og legger til:

– Historikken her har medført en viss diskusjon i miljøene, så noen er skeptiske, men jeg tror stort sett de aller fleste håper at dette skal bli godkjent.

– Om dette godkjennes er det et dramatisk gjennombrudd

Om behandlingen nå skulle bli godkjent, er dette noe man har ventet på i lang tid.

– Det er veldig lovende nyheter. Vi er langt fra en kur, så det betyr ikke at problemet er løst, men om dette godkjennes er det et dramatisk gjennombrudd, så sånn sett er det fantastisk, sier Aarsland og fortsetter:

– Det har aldri tidligere vært medisiner som bremser sykdomsutviklingen for Alzheimers, så dette er en veldig stor nyhet sammenlignet med de behandlingsmulighetene vi har hatt til nå og hvordan det har vært, sier Dag Aarsland.

Hittil har behandlingen av Alzheimers vært på symptom-nivå, men man har aldri hatt noen behandling som kan bremse sykdommen.

– Det er dette vi har ønsket oss. Det vil være fantastisk for pasientene først og fremst, for oss som behandlere og samfunnet som helhet, men det er fortsatt usikkerhet, gitt forløpet her, så de må stå på og forsøke å komme i mål, sier Tormod.

– Blir sikkert ikke billig

Verken Fladby eller Aarsland tror det vil ta lang tid før behandlingen vil være tilgjengelig i Norge, om den skulle bli godkjent i mars 2021, som er tidsfristen FDA har satt for hurtigbehandlingen av søknaden.

– Om det blir godkjent vil tro det ikke vil ta lang tid før den blir tilgjengelig i Norge. Dette er en kostnadskrevende behandling som gis intravenøst en gang i måneden og egner seg ikke for alle, forteller Aarsland.

– FDA pleier ikke å ta noen snarveier, så gitt at de ikke må skyve på fristen, så bør det ikke være noen lang forsinkelse før man kan se denne behandlingen i Norge, tror Fladby.

Gir fremtidshåp

Han mener dette gir fremtidshåp som kan føre til at man endelig kan føye Alzheimerz sykdom til rekken av nevrologiske sykdommer som kan behandles.

– Selv om dette ikke er vist å kunne reversere eller stoppe sykdommen, så er vi da kanskje på sporet etter noe som kan være ennå mer effektivt ved videreutvikling, sier Fladby.

Aksjen skjøt fart

Da pressemeldingen kom før helgen skjøt Biogens aksjer fart med 9 prosent økning. Om legemiddelet blir godkjent kan det bety milliardgevinst for selskapet Biogen og det japanske selskapet Eisai. Analytikere mener disse potensielt kan tjene 27 milliarder i året få år etter at en godkjenning er på plass.

– Et viktig steg på veien mot å potensielt ha en behandling som meningsfylt vil endre retningen av Alzheimers sykdom, sier Biogens administrerende direktør, Michel Vounatsos i pressemeldingen.