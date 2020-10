Selvhjelpsboka «Untamed» får æren for Adeles forandring: – Som å ha en dominerende bestevenninne, advarer psykolog

Boken «Untamed» er blitt revet ut av butikker og hylles av kjendisene, men hvor bra er egentlig selvhjelpsguiden som skal ha endret livet til Adele?

Artisten Adele Adkins er vant til å bevege mennesker med musikken sin, med sanger om alt fra total glede til bunnløs kjærlighetssorg.

Nå har artisten riktignok hatt en lengre pause fra musikkarrieren, og en del av fritiden sin har Adele tilsynelatende også brukt på å lese bøker. Nå gir hun én bok æren for at hun har gått gjennom en enorm endring og fått et helt nytt syn på livet.

Boken hun snakker om heter «Untamed» og er skrevet av motivasjons-coach Glennon Doyle.

– Denne boken vil ryste hjernen din og får sjelen din til å skrike. Jeg er så klar for meg selv etter å ha lest denne boka. Det er som om jeg bare fløy inn i kroppen min for første gang, skriver «Rolling in the Deep»-sangeren på sin Instagram.

Adele har det siste halvåret stjålet mange overskrifter for sin markante vektnedgang og livsstilsendring. Det kom i kjølvannet av skilsmissen med ektemannen Simon Konecki som Adele har sønnen Angelo med.

Boken «Untamed», som er inne i sin 28. uke på New York Times-bestselgerliste, har også den siste tiden blitt hauset opp av en flere kjendiser. På Doyles fanliste står blant annet Oprah, Jennifer Aniston, Jennifer Garner, Kirsten Bell og Reese Witherspoon.

Sistnevnte valgte «Untamed» til sin egen bokklubb i våres. Hun mener Doyle er en stor inspirasjon.

Glennon Doyle og kona Abby Wambach med Reese Witherspoon i 2018. Foto: Frazer Harrison

– Dere må lese denne boken. Hvert kapittel av denne boken inspirerte meg, jeg følte det var det mest fantastiske måltidet eller den mest smaksrik desserten, jeg måtte lese kapittelet og legge ned boka og tenke på det jeg hadde lest, og gå tilbake og streke under. Det er så mange ting i denne boken som befridde meg, fortalte Reese Witherspoon til sine følgere.

– Gir enkle løsninger på komplekse problemstillinger

Etter å nærmest ha blitt revet ut av hyllene og vært vanskelig å få tak i, er spørsmålet om Doyles selvhjelpsbok er noe helt eget.

Derfor har vi bedt psykolog Line Marie Warholm analysere boken og si hva hun synes om selvhjelpsboken ut fra en psykologs perspektiv.

– Jeg forstår at noen kan føle stor tilfredsstillelse ved å lese «Untamed», for den gir enkle løsninger på komplekse problemstillinger, forteller Warholm.

Psykolog Line Marie Warholm. Foto: Astrid Waller

Hun er psykologspesialist i privat praksis, fast spaltist i Aftenposten og forfatter av boken «Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket».

– Hovedbudskapet i «Untamed» er godt: Stol på deg selv, ta vare på deg selv, sett grenser for andre mennesker og ta ansvar for livet ditt. Dette er flott, men absolutt ikke nytt. Mye av dette er 70-tallsfeminisme om igjen, påpeker Warholm.

– Som å ha en dominerende bestevenninne

Sangeren Adele anbefaler boken til dem som har behov for å gi slipp på seg selv og hengi seg til livet.

– Boken gir en lov til å gjøre som man vil uten å reflektere over konsekvensene. «Untamed» hadde vært helt ok hvis den hadde vært en roman. Som selvhjelpsbok er den useriøs, mener Warholm og utdyper:

– Boken gir oss denne følelsen av at noe vidunderlig plutselig skal skje. At alt skal falle på plass og føles riktig. Hun skriver søte historier som får det til å høres lett ut å leve fritt. Slik er ikke virkeligheten.

Motivasjonscoachen Glennon Doyle har skrevet flere bøker om ekteskap og kjærlighet, og «Untamed» er hennes tredje verk. Foto: Duane Prokop

I boken er det kjærlighet som får hovedfokuset, men også en rekke andre temaer veier Doyle inn på, alt fra barneoppdragelse, til feminisme, rasisme og religion.

– Hun reflekterer ikke over at verden kan se annerledes ut for andre, men spyr ut alt hun synes er urettferdig i verden og tilbyr ikke et rom for refleksjoner. Boken er ikke til for at leseren skal utvikle seg, men for at hun skal overta forfatterens holdninger, forteller Warholm og legger til:

– Å lese «Untamed» er som å være 14 år og ha en dominerende bestevenninne som bestemmer hva du skal mene og hvem du skal like. Her er det ikke rom for nyanser og refleksjon.

Sammenlignes med å være på vinkveld

«Untamed» tar utgangspunkt i en rekke hendelser fra Glennon Doyles liv.

Felles er at disse danner bakgrunnen for hvordan hun har befridd seg fra det hun en gang var og ble lært til å tro. Helt fra barndommen og inn i livet som mor og kone, hvor hun antok at hun måtte være og reagere på en bestemt, og ufri måte.

Glennon Doyle under et foredrag i Los Angeles i 2019. Foto: Joe Scarnici

– Beskrivelsen hennes er veldig tynn og gir oss mer en forståelse for hvordan hennes prosesser er, enn å forstå våre egne, forteller Warholm og fortsetter:

– Og dette er gjennomgående i boken: Doyle har oppdaget noe viktig i sitt eget liv. Det prøver hun i «Untamed» å sette ord på og dele med oss. Men hun prøver å gjøre allment noe som gjelder for henne, og det har hun ikke kompetanse til. Hun lager modeller som passer til sin egen livshistorie i stedet for å bruke historiene sine som illustrasjon, mener Warholm.

Psykologen synes boken gir en følelse av å høre en person drodle tanker om livet, døden og kjærligheten etter et par glass vin.

– Hun gjør det ut ifra sine egne opplevelser og uten å ha noe fagkunnskap eller større forståelse eller refleksjon rundt det, sier Warholm.

Var fanget i ulykkelig forhold

En svært viktig del av livet til Glennon Doyle, og en periode som Doyle ofte tar utgangspunkt i, kom da hun var ved et enormt veikryss i livet.

Doyle innså nemlig at hun ikke bare var fanget i sin egen person, meg også i et ulykkelig forhold med en mann som var utro mot henne.

Så, ved en tilfeldighet traff Doyle den amerikanske fotballspilleren Abby Wambach og ved første blikk ble paret forelsket. Doyle skildrer forholdet til Abby som den reneste forelskelse man kan oppleve, og utvilsomt kvinnen i hennes liv.

Doyle har ofte med seg kona Abby Wambach når hun er ute på motivasjonsforedrag. Her er de fotografert i Toronto i 2018. Foto: Darren Eagles

Derfor valgte Doyle å skille seg fra ektemannen, og gifte seg med Wambach.

– Hun fremstiller den heterofile seksualiteten som usann og kvinnefiendtlig, uten å reflektere over at mange kvinner har god, tilfredsstillende og kjærlig sex med menn. Det er ikke bare lesbiske kvinner som har øyekontakt når de elsker. At Doyle selv ikke fant seg til rette med mannen sin er jo ikke så rart hvis hun er lesbisk. Men alle kvinner er ikke lesbiske.

Å gi så konkrete råd uten å ha kompetanse til det, er ugreit.

– Gammelt nytt

Tipsene Doyle kommer med, gjelder alt fra å befri deg selv fra forhold som ikke gir deg noe til å stoppe opp og kjenne innover.

– Det er fint, men dette er gammelt nytt. Alle vet at det er lurt å legge vekk mobilen og gå en tur i skogen eller meditere når man er stresset.

– Hun skriver også om å kjenne innover i stedet for å se utover når man skal ta avgjørelser. Hun kaller det for «knowing». Og her blir det veldig tydelig at hun ikke er en fagperson og at hun ikke har kunnskap om mentale prosesser - som for eksempel beslutningstaking.

En av tingene psykologen reagerer på er når Doyle gir råd om hvordan en person med psykiske lidelser skal forholde seg til det å måtte ta medisiner.

– Å gi så konkrete råd uten å ha kompetanse til det, er ugreit, påpeker Warholm.

– Useriøst

Likevel mener psykologen at Doyle skriver godt om følelsen av å ikke leve opp til andres forventninger, og om å tåle egne følelser og ta ansvar for eget liv.

– Men det blir tendensiøst. Alle vet jo at man ikke alltid kan gjøre som man vil. Utfordringen er jo nettopp å gjøre disse vurderingene på en klok måte.

I tillegg er en sentral del for Doyle det at kvinner, spesielt kvinner i forhold og i familier, i stor grad prioriterer rollen som mor og kone, fremfor seg selv.

– Hun har noen veldig gode poeng, blant annet spør hun hvorfor føler kvinner seg egoistiske når de ivaretar egne behov, sier Warholm og fortsetter:

– Men hun drar det for langt når hun skriver at alle vet at i en domstol vil alltid én mann bli trodd selv om 20 kvinner vitner imot ham. Hun skriver som om kvinner alltid er gode. Hvis kvinnene fikk bestemme ville det ikke vært krig. Dette blir useriøst og er jo også en forenkling av kvinner samtidig som det er en devaluering av mannen.

Abby Wambach og Glennon Doyle med Doyles barn Chase, Tish og Amma på rød løper i 2019. Foto: Ronald Martinez

Ett av tingene hun reagerer på er da Doyle beskriver hvordan hun ikke lenger har venner, fordi vennskap er for krevende for henne og det derfor har vært enklere å avslutte vennskapsrelasjoner.

– For de fleste av oss er utfordringen nettopp å klare å sette grenser uten at relasjonene våre blir ødelagt. Vi er redde for å avvise andre og å bli avvist. Å kutte relasjoner er en enkel løsning som ikke fungerer for de fleste av oss, påpeker Warholm.

Hjelper det å lese selvhjelpsbøker?

– Hva skal til for at en selvhjelpsbok er god?

– En god selvhjelpsbok hjelper deg med å reflektere over ditt eget liv, dine egne mentale prosesser og relasjoner. Det finnes ikke én oppskrift som passer for alle. Når man får kunnskap som skaper en ny innsikt eller en ny måte å se noe på, blir det ikke så fort borte igjen, som hvis man bare fokuserer på å endre atferd.

Hun mener likevel at det ikke er uvanlig at mennesker fra tid til annen finner trøst i litteraturen og forklarer at det ofte handler om å finne noe som beskriver de følelsene man selv sitter med, på samme måte som en sang eller film kan gjøre det samme.

– Når slike bøker treffer oss sterkt, handler det mest om timing. Noen ganger leser vi en bok eller ser en film som treffer oss midt i noe vanskelig vi selv står i. Selv leste jeg en roman av Hanne Ørstavik da jeg var på vei ut av et parforhold. Den gjorde enormt inntrykk på meg fordi den beskrev min egen smerte så inderlig godt. Romanen ga meg bekreftelse på mine egne følelser. Slik kan man ha det med selvhjelpsbøker også, uten at de nødvendigvis er så gode - objektivt sett, avslutter Warholm.