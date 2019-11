Semifinalen i «Skal vi danse» er i gang. Funkygine med tre tiere i første dans

I kveld kjemper Jørgine Massa Vasstrand, Aleksander Hetland og Victor Sotberg om finaleplasser i «Skal vi danse».

NYDALEN (Nettavisen): Årets sesong av det populære TV 2-programmet «Skal vi danse» er snart ved veis ende, og konkurransen har virkelig begynt å tilspisse seg.

I kveldens semifinale er det treningsbloggeren Jørgine Massa Vasstrand (30), den tidligere svømmeren Aleksander Hetland (36) og NRK Super-profilen og youtuber Victor Sotberg (28) som skal kjempe om de to finaleplassene.

TØFF KONKURRANSE: I kveld er det Aleksander Hetland, Jørgine Massa Vasstrand og Victor Sotberg som skal konkurrere om de to plassene i finalen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Forrige uke var det den tidligere bloggeren Emilie Nereng (24), bedre kjent som «Voe» som måtte takke for seg, mens Vasstrand og dansepartneren Jørgen Nilsen (29) imponerte dommerne og fikk full pott etter sin første dans forrige sending.

Det samme gjorde Hetland og dansepartneren Nadya Khamitskaya (36). Det er derfor ventet tøff konkurranse ut på parketten i kveld.

Sammenlagt gjennom hele ti sendinger har de tre gjenværende deltakerne helt lik poengsum inn mot semifinalen - hele 351 poeng. Ifølge dommerne er det helt umulig å si hvem som til slutt klarer å komme seg til finalen.

Førstemann ut

Først ut på parketten i kveld er Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya med sin quicstep til sangen «I´ll be there for you» av The Rembrandts.

Det var tydelig at Hetland er full skjerpet for kveldens sending, og gjør alt han kan for å sørge for en plass i finalen. Det la også dommerne merke til.

STARTET KVELDEN: Aleksander & Nadya satte starskudde for semifinalen i Skal vi danse lørdag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

- For en herlig start på kvelden. Du leverer igjen. Av og til henger du litt etter, men du henter deg inn igjen, sier dansedommer Trine Dehli Cleve.

Også Merete Lingjærde var veldig fornøyd med kveldens første dans.

- Du gjør så mye bra, så de små feilene ser jeg ikke en gang, sier Lingjære og ga ni poeng til kveldens første dans.

Det samme gjorde de andre dommerne, Egor Filipenko, Tore Petterson og Trine Dehli Cleve, noe som gjør at danseduoen fikk en totalsum på 36 poeng.

- En vanvittig lekenhet

Etter Hetlands imponerende quickstep er det Victor Sotberg som er nestemann ut på parketten, sammen med dansepartneren Rikke Lund.

Til sangen «Rythm is gonna get you» av Gloria Estefan danset de dommerne i senk med sin salsa.

- LITT HOPPETE: Victor og Rikke åpnet sin semifinale med en lekende salsa. Til tross for at dommerne synes det var litt hoppete, imponerte dem likevel. Foto: Thomas Andersen / TV 2

- Du er litt hoppete og litt opp og ned, men du har en vanvittig lekenhet som jeg tror seerne har gjort deg til en favoritt, sier Lingjærde imponert.

Til tross for litt kritikk fra dommerne, så det likevel ut til at dommerne var fornøyd med Sotbergs dans, som ga han totalt 35 poeng.

Imponerte med romantisk vals

Etter en kort pause i kveldens store dansekonkurranse var det klart for seerfavoritten Jørgine Massa Vasstrand.

For henne er det svært viktig å holde på de gode poengene fra sist uke, og overrasket med en vals til sangen «I will always love you» med Whitney Houston.

STARTET MED VALS: Jørgine og Jørgen åpnet sin semifinalen i Skal vi danse med en romantisk vals. Foto: Thomas Andersen / TV 2

- Bort sett fra en snublefot mot slutten, så var dette en nydelig vals. (..) Dette var en nydelig, vakker vals, uttaler Lingjærde.

- Vanskelig korregrafi, og noen ganger ble det litt stumpete. Men som sagt er dette vanskelig. Jørgen har lagt lista høyt. Men ellers, en nydelig vals, sier en imponert Dehli Cleve, samtidig som Egor Filipenko er målløs.

- Dette er den vanskeligste valsen jeg har sett i skal vi danse, så det er ikke så rart at det var litt snublefot, sier Filipenko.

FOR MYE KREM: Ifølge Jørgine Massa Vasstrand hadde hun tatt på seg for mye krem som gjorde at dansepartner Jørgen Nilsen skled. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Til Vasstrands forsvar var det derimot for mye krem som sørget for snublefot.

- Jeg tror jeg har tatt på meg for mye krem. Jeg kjente at Jørgen skled litt på skulderen min, ler hun.

Snublefot eller ei, sørget Vasstrand for kveldens første tiere. Med tre tiere og en nier fikk hun totalt 39 poeng.

2. runde

Etter at de tre semifinalistene har fått unnagjort sine første danser, er Hetland klar for å sette i gang runde to.

Til sangen «El tango de Roxanne» fra Moulin Rouge beviste han for dommerne at han er verdt en plass inn i finalen med en dampende het argentinsk tango.

- Det som var morsomt med dette: Jeg har aldri sett deg slik før, sa en målløs Tore Petterson.

Like overbevist var imidlertid ikke Dehli Cleve som mener at det var tydelig at Hetland var nervøs, mens Filipenko kalte dette for en dampende, sexy dans.

Totalt fikk Aleksander Hetland hele 40 poeng, og blir kveldens første deltaker som får toppscore av dommerne.

Nettavisen oppdaterer saken underveis